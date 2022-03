Hrobník, jak se Dvořákovi přezdívá, má v UFC za sebou tři duely, přičemž ve dvou případech se rozhodovalo až po limitu. I proto mnozí předpokládají, že by tomu jinak nemělo být ani nyní. „Nechci spoléhat na rozhodčí. Jeho poslední dva zápasy byly hodně těsné, což nechci. Chci ukázat, že já chci vítězství. Chci diktovat zápas a udělat největší show. Je mi jedno, jestli to bude na body, nebo před limitem," pokračoval rodák z Hradce Králové.

Deset let, tak dlouho je Dvořák neporažen. Tlak na sobě ovšem nepociťuje. „Vůbec mě to nezajímá. Beru každý zápas samostatně a ten chci vyhrát. I samotný titul beru jen jako dílčí skóre na téhle cestě. Jde mi o to být co nejlepší a na tom pracuju. To, jestli na mě vrhá nějaký tlak, tak to si vůbec nepřipouštím," vysvětlil český bijec.