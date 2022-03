Dvořák odletěl do Columbusu již před necelými čtrnácti dny, trenérský tým ve složení Jan Maršálek a Jan Stach později doplnil i čerstvý šampion organizace OKTAGON MMA Patrik Kincl. Právě tato trojice pomáhá českému hrobníkovi v přípravě na nejtěžší kariérní zkoušku, kterou představuje Brazilec Matheus Nicolau.

V Americe to ale není žádná pohádka. Český zápasník ladí formu, proto v místním tréninkovém centru Ronin tráví většinu času. „Netrápí nás vůbec nic, všechno jde tak, jak má. Máme skvělé tréninkové centrum, kde máme k dispozici úplně všechno," začal Dvořák. „Když vemu v potaz nějaký velký gym v Americe, tak hlavní rozdíl oproti přípravě v Česku je ten, že tu jsou váhy. Je tu hodně světových zápasníků v mé váze," pokračoval.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David Dvořák (@dvorak.david)

„Dny jsou jeden jako druhý, neřekneme vám nic bombastického. Soustřeďujeme se čistě na zápas, krom jednoho volného dne tu nezažíváme žádnou velkou Amerikou. Je to čistě zaměřené na Davida a jeho přípravu. Víceméně jen vaříme, spíme a jezdíme na trénink," dodal šampion střední váhy organizace OKTAGON MMA Patrik Kincl.

Přesto se volný čas našel. Česká skupina se nejprve jela podívat na zápas NHL mezi Columbusem a St. Louis (ve stejné hale se uskuteční i UFC), posléze navštívila i místní zoo. „Seznámil jsem se s halou, což bylo skvělé. Dívali jsme se, jak to tam vypadá, kde budou diváci. Byla to skvělá průprava. Druhou věcí bylo to NHL, to byla neskutečná show. Stálo to za to," přiblížil Hrobník, který po dlouhé době bude zápasit před diváky.

„Pro mě to žádný rozdíl není. Už hodně zápasů jsem zápasil před plnou halou. To, že to teď párkrát bylo bez diváků, tak to spíš byla taková zajímavost. Jsem rád, že se to konečně vrací mezi diváky," neskrývá nadšení Dvořák.

Českého zápasníka v nejbližších hodinách čekají jiné povinnosti, krom trénování a shazování bude plnit i mediální úkoly. „Dneska se stěhujeme, budou mě čekat mediální povinnosti a rozhovory. Budu podepisovat plakáty, vyfasuju zápasové oblečení, doladím váhu, která jde dobře. Už teď jsem na váze, že i kdyby to nespadlo o jediný gram, tak vím, že bych to dokázal shodit. Ještě máme tři dny, kdy pojedu dietu. Myslím si, že to bude ten nejmenší problém," věří si český bijec.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jan Maršálek (@jan_marshalek)