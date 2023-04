Co jste na Karlosův výkon říkal?

Hrozně mě to zajímalo a ve finále jsem na něj měl takový dvojí názor. Zaprvé mu hodně prospělo, aby před zápasem s Patrikem Kinclem měl ještě jiný duel. Navíc byl po zranění. Na druhou stranu mě moc nepřesvědčil, že by od našeho vzájemného zápasu nějak pokročil. Teď mám na mysli především v postoji. Neukázal nic nového. Soupeře navíc ukončil způsobem, jakým běžně vyhrává. Víme, že Karlos má jednu silnou stránku, která mu funguje, a nic jiného. Může trénovat s kýmkoliv a mít kolik chce zápasů, ale jednostrannost mu zůstane. Myslím si, že naše odveta dopadne stejně jako první zápas.

Vypadalo to, že toho ze začátku hodně inkasoval, připadal vám v problémech?

Byl trochu nahulený. Karlos je ale nevyzpytatelný v tom, že buď jde do zápasu hodně zhurta a jde dopředu jako pitbul, ale někdy se naopak zasekne. A to se stalo právě teď. Dostal údery a nevyšel mu první takedown. A když se mu to dlouhou dobu nedaří, tak to může být pro něj nebezpečné.

Jak jste zápas prožíval? Přál jste Vémolovi výhru?

Na to je jednoduchá odpověď. Mimo Karlosovy zápasy jsem jeho největší fanoušek. Je to logické, protože jsem jediný (v Oktagonu), kdo ho porazil a živí mě to. Jsem největší král. Ve vzájemném zápase to ale naopak bude mít největší nepřítel, kterého musím zlikvidovat. Chce mi sebrat všechno, co držím. To mu nemůžu dát.

Po zápase na vás dokonce ukazoval prstem...

Přesně tak, ale ve svém pozápasovém projevu byl hodně skromný. Zachoval se s respektem. Tak, jak se k sobě chováme celou dobu. Respektujeme se navzájem, známe své kvality. Není třeba dělat trash talky. Ale musím říct, že se vyjádřil opravdu hezky. Řekl, že když neporazí Matavaa nebo Kincla, tak že si nedokáže představit zápas se mnou, jako šampionem. Trochu mi to zalichotilo (smích). Vidím, že má ke mně respekt stejně, jako já k němu. A jestli někdo říká, že ho naše odveta nezajímá, tak se i tak na to bude dívat. Sám jsem na to zvědavý. Před čtyřmi lety jsem totiž totiž Karlosovu fyzickou sílu nepocítil, jdu teď s jeho novou verzí. Nevím, co od něj očekávat.

A nemáte trochu strach? Kdyby prohrál s Kinclem, že by nemuselo na vaší odvetu dojít?

Absolutně ne. Karlos do mě furt rýpal, aby získal odvetu. Teď jsem mu jí dal. A když by jí pak nechtěl, tak proč by tohle říkal? Ono je vlastně úplně jedno, jak zápas Kinclem dopadne. I já jsem před Karlosem prohrál a nic to nezměnilo na tom, že to byl očekávaný souboj. Je to osobní match a je už na něm, jestli ho vezme, nebo ne.

Změnila se vaše prognóza (v únoru tipoval 50:50) blížícího se zápasu s Kinclem?

Karlose jsem viděl, ale Kincla ne. Nevím, jak na tom je. Vím, že maká a dře každý den, proto si neodvážím odhadovat. Vémola se zápasem s Matavaem dobře mentálně nastavil, Kincl zase viděl, co viděl. Pomohlo mu to.

Na koho bude větší tlak?

Podle mě Karlos. Říká, jak dobije, zabije, nemá šanci apod. Vytváří tlak sám na sebe. Mají mezi sebou rivalitu a hodně se toho může odehrát v jejich hlavě. Může rozhodovat psychika.

Když jsem před časem mluvil s Palem Nerudou (spoluzakladatel Oktagon MMA), tak ho celkem lákala představa o vaší trilogii s Vémolou. Co si o tom myslíte vy?

Až takhle do budoucna se nedívám. Ani po prvním zápase jsem neříkal, že bude odveta. Poté uběhlo hodně času a pocítil jsem v sobě oheň. Navíc jdu se sebou rovným soupeřem. Umím vyhodnotit svoje schopnosti. Navíc nepočítám s tím, že by mě Karlos měl porazit. Zápas ukáže, jak se kdo připravoval. Jen doufejme, že se já nebo on nezraníme.

Je vaše odveta největším zápasem, kterým může česko-slovenská scéna letos vidět?

Uvidíme, co bude v zápase Vémoly s Kinclem. Ale za sebe si myslím, že ano. V prvním zápase jsem byl outsider a vyhrál jsem ho. V očích lidí jsem favorit, stejně tak to cítím já. Je to ale nepředvídatelný sport. Viděli jsme to i na posledním Oktagonu, kde byly zápasy otočené z nuly na sto.

Vás navíc za necelé tři týdny čeká zápas v boxu (13. května proti Ericu Spicelymu). Jak se daří příprava?

Řekl jsem si, že tenhle rok chci mít sportovní. Vynechal jsem nějaké showbyznysové věci, od ledna se teda připravuji. Začínal jsem na nějakých 113kg a je to pro mě motivace, abych zhubnul a makal. Boxerský zápas beru jako takový předzápas před Karlosem. Abych zase pocítil zápasovou atmosféru. Je ale jasné, že grow bude na konci roku.

Kolik se vám už povedlo zhubnout?

Aktuálně mám 102 kg. Box je domluvený na 98 kg, poté bych se ale až do konce roku chtěl držet kolem té 100. Já jsem totiž nikdy nepotřeboval odvodňovat, zhubnul jsem stravou a tréninky. I když třeba navážím 93, tak den po zápase mám 94. Takhle funguji.

Jak je těžké se po čtyřleté pauze znovu připravovat na MMA zápas?

Člověk na to musí jít postupně. Nemohl jsem jít tvrdé tréninky, protože bych se odpálil. Jdu na to pomaličku. Vím, jak na sebe. Nejsem někdo, kdo kariéru teprve začíná, ale mám dlouhé roky za sebou. Je to jen o tom, jak se k tomu postavím. Tím, že jsem cílevědomý, tak s tím nemám žádný problém.