První životní nepříjemností byl rozvod rodičů. Rock tím ztratil otcovský vzor a už v začátku puberty se vystavoval do problematických situací. „Byl jsem obklopen kriminálníky, co mají velká auta a v životě nepracovali. Vzhlížel jsem k nim a chtěl být jako oni. Tím to všechno začalo. Flákal jsem školu. A ve 12 nebo 13 jsem prodával marihuanu. Nosil jsem s sebou nože a každou chvíli mě honili policajti, že prodávám marihuanu," vypráví začátky v dokumentu v Kůži bojovníka.

„Policie u mě každou chvíli dělala razie. Hledala drogy, zbraně, nože, prostě cokoli. Jednoho dne ve škole na mě naskákali policajti a zatkli mě. Rektor mluvil s policií a řekl jim, že prodávám tvrdé drogy studentům. Jako crack a že jsem v gangu a ozbrojený. Byl to bod v mém životě, následně jsem s tím opravdu přestal a jen chodil do školy," líčí s tím, že byl nakonec ze školy vyhozen.

„Byl to zlomový bod v mém životě," objasňuje. „V 16 až 18 letech jsem začal jet ve větších a větších věcech. Obvinili mě z těžkého ublížení na zdraví, což jsem paradoxně neudělal. Byl jsem dealer drog, dostával jsem se do rvaček na ulici, ale nikdy jsem nevykrádal domy," říká Rock, který policii přesto neunikl. „Zatkli mě, ale byl jsem propuštěn na kauci. Poté mi ale právnička řekla, že na polici udělali chybu a kauce neplatí a mám se vrátit zpět do vazby," prozrazuje. A právě zde nastal proces životní přeměny.

Rock se totiž odmítl do vazby vrátit, místo toho ze země utekl. „Byl jsem rozhodnutý, že uteču. Nevěřil jsem, že dosáhnu spravedlnosti. Nechtěl jsem si jít sednout za zločin, který jsem nespáchal. Díky útěku jsem se dostal k bojovým sportům," vypráví Rock, jenž se přes Liverpool, Francii a Dubaj vydal až do Thajska. „Pak jsem si řekl, že nemají šanci mě najít a rozhodl jsem se, že poletím do Malajsie," popisuje další kroky, které v něm probudily bojovníka.

„Na ulicích jsem našel nápis brazilské jiu-jitsu a rozhodl jsem se to zkusit. Myslel jsem si, že každého snadno sundám. Předtím jsem se dost pral, myslel jsem si, že je převálcuji. Každý v tělocvičně mě ale totálně přejel. I ženy a děti. 12letý kluk mě škrtil snad na sto způsobů. Chtěl jsem se to naučit a umět použít na lidi," měl jasno. Začal proto dřít 3xdenně, v posilovně byl k nezastavení.

Narazil i na skvělého trenéra a začal objíždět menší soutěže, kde byl úspěšný. „Můj trenér Bruno mě opravdu hodně naučil. To bylo to, co jsem potřeboval. Mít otcovský vzor, který jsem v pubertě neměl. Malajsie mě hodně změnila, dala mi nový směr. Začal jsem objíždět soutěže, každého jsem porážel. Pak i na mezinárodní půdě. Vyhrával jsem všude možně. A to stále na útěku," říká s údivem ve tváři.

Poté přišly i začátky v MMA, kde Rock rovněž exceloval. Před finále amatérského turnaje ale přišel šok. „Zavolali do gymu a řekli, že zjistili, že jsem hledaný a vyřadili mě ze závodů. Z britské ambasády mi ale přišel dopis, že mohu závodit a nezatknou mě. Nechápu jak. Vyhrál jsem finále a první amatérský turnaj," popisuje s nadšením. Radost ale moc dlouho nevydržela. Kvůli jeho dlouholetému útěku musel v gymu skončit. Musel se tedy vydat jinam...

„Věděl jsem, že musím do Evropy. Jel jsem proto do Dublinu, kde jsem hned řekl, že jsem bývalý kriminálník a jsem hledaný. Byli s tím v pohodě a rozhodl jsem se, že už nebudu utíkat a schovávat se. Už to bylo asi 8 nebo 9 let. Jestli mě mají chytit, tak mě chytí," vypráví. A stalo se. Rock nejprve nedokázal obhájit pás šampiona, poté si na něj došlápla policie. Spadla klec.

Čekal ho šestiměsíční pobyt za mřížemi. „Místo tréninků jsem vysedával ve vězení. Byla to nejhorší etapa mého života. Ale musel jsem to přestát, abych se dostal tam, kde jsem teď. Soud mě poté osvobodil a pustili mě. Byl jsem volný," mohl si říct Rock a znovu se vydal na dráhu bojovníka. Po dvou titulech navíc přišla smlouva od největší česko-slovenské organizace Oktagonu MMA.