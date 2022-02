Promotér organizace RFA Boris Marhanský již před několika týdny lákal na tiskovou konferenci se slovy, že se diváci mají na co těšit. A to bezesporu splnil. Organizace do svých řad přivítala další početnou grupu zápasníků. Celkově se jedná o více než dvacet nových tváří. Řeč je například o Davidu Hoškovi, Tadeáši Růžičkovi, Matěji Kozubovským nebo třeba posledním přemožiteli Davida Kozmy Romanu Muchamedšinovi.