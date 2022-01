Máme to dobře promyšlené. Brzy oznámíme dalších zhruba dvacet zápasníků, říká promotér

Na česko-slovenské bojové scéně se utvořil jakýsi monopol, který se nová organizace Real Fight Arena pokusí rozvrátit. Ta se totiž netají velkou vizí a v nejbližších letech by se chtěla stát jedničkou na domácí scéně, přičemž vedoucí post bezkonkurenčně patří OKTAGONu. Organizace se nebude specializovat pouze na MMA zápasy, ba naopak divákům nabídne více bojových stylů. K vidění by měly být také zápasy pouze v postoji, což pochopitelně přiláká další zápasníky.

RFA navíc postupně oznamuje soupisku zápasníků a jedná se o skutečně hodně slušná jména. Ve výčtu jmen registrujeme například Lea Brichtu, Tomáše Deáka, Miroslava Brože, Tadeáše Růžičku nebo Sebastiana Fapša. Jedno je ale jisté, další bojovníci jsou již na cestě.

Kdy přišla prvotní myšlenka ohledně založení organizace?

První myšlenka vznikla asi před dvěma lety, kdy za mnou přišel můj kolega s tím, že bychom mohli udělat první event, nějaký galavečer MMA v Bratislavě. Stopla nás ale situace ohledně pandemie. Měli jsme alespoň víc času na promyšlení, přípravy a rozhodli jsme se podle toho, co nám vyšlo v průzkumu. Proto jsme se rozhodli založit novou MMA organizaci.

Byl to váš sen nebo proč tomu tak bylo?

Byla to určitě velká výzva. Tím, že jsme si to dali prozkoumat, jak by to mělo vypadat a tak dále, tak postupně se to stávalo takovým snem, který věřím, že uskutečníme podle našich představ.

Co si od toho slibujete?

Chtěli bychom být etablovaná velká organizace na česko-slovenské scéně, mít exkluzivní vztahy se zápasníky, kvalitní galavečery a pochopitelně chceme, aby o nás vědělo i zahraničí.

Myslíte si, že je v této oblasti na česko-slovenské scéně díra na trhu?

Určitě ano. I kvůli tomu jsme s tím začali. Dělali jsme průzkum ohledně to, zda se uživí dvě organizace a vyšlo nám, že ano. Tomuto projektu věříme. Budeme korektně přistupovat jak k bojovníkům, ale také ke konkurenci. Myslím si, že se tu úplně v pohodě uživí i daleko více organizací.

Co je vaším krátkodobým a dlouhodobým cílem?

Úspěšně ukončit letošní rok. Podle kapacit budeme chtít vyprodat všechny haly, jelikož už teď registrujeme velkou fanouškovskou základnu. Budeme se připravovat na rok 2023, kde věřím, že opatření už žádná nebudou. Z dlouhodobého hlediska bychom se určitě chtěli dostat i do zahraničí. Tak, aby se na nás mohli naživo dívat i fanoušci v ostatních zemích. Věřím, že se nám podaří „vychovat" hodně zápasníků, kteří budou směřovat do UFC a jiných dalších velkých organizacích.

Před několika lety měla hodně slušně nakročeno jiná organizace, která kvůli finančním problémům skončila. Nebojíte se něčeho podobného?

Měli jsme hodně času na to tenhle projekt důkladně promyslet a připravit. Samozřejmě, že jsme se věnovali i finanční stránce. V této souvislosti jsme se připravovali na všechny varianty. Například i na to, zda budeme moct mít diváky v hale, jestli budeme schopni poskytovat livestreamy apod. Máme to opravdu dobře promyšlené.

Foto: RFA Jednou z hlavních tváří organizace RFA je také Leo Brichta.Foto : RFA

Oznámili jste řadu kvalitních zápasníků. Naposledy třeba Tadeáše Růžičku. Kolik dalších je v jednání?

Na tiskové konferenci, která bude 2. února v Praze, bychom chtěli oznámit dalších zhruba dvacet jmen. Plus mínus dvacet. Momentálně ale nemohu být o podobě jmen konkrétnější.

2. února budete tedy představovat nové zápasníky. Na co dalšího se diváci mohou těšit?

Jednak budeme představovat nové zápasníky, budeme ale také představovat naše plány. I některé další věci, které jsme se rozhodli dělat trochu jinak, než to mají ostatní organizace. Představíme i naší hymnu, kterou poprvé představí na našem prvním turnaji, který bude 12. března. V této souvislosti se bude prezentovat i videoklip, který doplní již zmiňovanou hymnu. Rozhodně tam bude hodně zajímavých věcí, na které se diváci mohou těšit.

Jak vlastně vypadá takové kontaktování zápasníka?

Vypadá to zhruba tak, že se snažíme zkontaktovat jejich trenéra nebo manažera. Snažíme se domluvit osobní setkání, na kterém zjistíme, jestli ten daný zápasník má platný kontrakt v jiné organizaci nebo jestli je volný hráč. Zjišťujeme jeho požadavky, které se snažíme skloubit s našimi možnostmi a v této souvislosti se snažíme dohodnout na nějaké dlouhodobější spolupráci. Vždycky odprezentujeme naše představy, plány a věci, které jsme schopni mu zabezpečit jako takový bonus při podepsání dlouhodobé smlouvy.

Když má smlouvu i v jiné organizaci, snažíte se s ní domluvit? Například na střídavé starty?

Se zahraničními organizacemi přesně tak fungujeme. Snažíme se domluvit na tom, že si vzájemně budeme pouštět zápasníky. V tomhle ohledu nebudeme žádnému našemu zápasníkovi dělat problém, pokud bude chtít nastoupit v zahraničí. Je tu ale jedna podmínka. Dva měsíce před zápasem v naší organizaci nesmí zápasit nikde jinde. Je to udělané kvůli zraněním.

Jsou některá jednání náročná?

Někdy jednání trvají pár dní nebo i týdnů, někdy je to i za pár minut dohodnuté. Záleží ale na tom, co mezi tím stojí. Na všem se musíme dohodnout. Měli jsme ale i některé jednání, kdy jsme si na konci setkání podali ruku. Jsou tu ale i jednání, které trvají týdny.

Je to většinou otázka peněz?

Pokaždé to tak není, hodněkrát tomu tak nebylo. Momentálně jednáme s jedním zápasníkem, který má požadavky, aby měl proti sobě vysoce postavené soupeře. Snažíme se nejprve zjistit, koho jsme mu schopni přivést ze zahraničí. Vždycky to proto není o penězích. Zápasník má například i jiné požadavky, které mu jiná organizace není schopna zajistit. My se snažíme soustředit právě i na tyto věci.

Nabízíte především dlouhodobé smlouvy?

Máme i zápasníky, se kterými jsme se například dohodli pouze na jeden zápas. Většina ale využívá benefitů, které jim při dlouhodobé smlouvě poskytujeme. Mezi ty výhody patří třeba lékařská starost, fyzioterapeuti, zdarma přístupy do gymů, wellnessu apod. Je to stavěné pro kontrakty, kde se jedná o tři a více zápasů.

Soustředíte se tedy na podepsání domácích i zahraničních zápasníků?

Určitě. Především se chceme zaměřit na česko-slovenské zápasníky. Chceme jim dát co největší prostor k tomu, aby se například objevili na více galavečerech. Aby to nebylo tak, že by měli jeden nebo dva zápasy do roka. Karta bude z větší části složena z domácích borců, ale soustředíme se i na zahraničí. Například Rakousko, Maďarsko či Polsko. Budeme chtít naše turnaje doplňovat i dalšími evropskými státy, například Německo. Na prvním turnaji, který bude 12. března, máme dohodnutý i jeden kubánsko-americký zápas.

Letos jste oznámili sedm turnajů. V Česku i na Slovensku. To je celkem dost na rozjezd, nemyslíte?

Nemyslím si, že by to bylo dost. Máme to tak naplánované. Už jen kvůli tomu, abychom zápasníkům mohli zajistit, aby zápasili několikrát do roka. Pro nás je to na první rok akorát. Příští rok doufáme, že jich bude ještě víc.

Myslíte si, že dokážete mít každý turnaj vyprodáno?

Pokud by covid situace dovolila, tak věřím, že by každý turnaj mohl být vyprodaný. Ale bojím se, že budou nějaké opatření a že nebudeme moct zajistit 100 procentní kapacitu.

Jaký registrujete zájem ze stran fanoušků, médií apod.?

Opravdu velký. Zájem o naší organizaci je opravdu hodně velký. Než jsme oznámili naší organizaci, tak jsme měli dostatečný čas na to si připravit mediální spolupráce. Registrujeme zájem ať už ze strany zápasníků, ale také fanoušků a médií. Velmi se na to těšíme. Za měsíc máme tiskovou konferenci, za dva měsíce náš první turnaj, kde ukážeme i amatérské zápasníky, které se budou rvát o profesionální smlouvu v naší organizaci.

Chcete být v tomhle ohledu výjimeční? Dát prostor i amatérským zápasníkům?