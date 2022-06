Lehká váha se po loňském příchodu čtyřiadvacetiletého Keity dočkala další konkurence. To ale ještě většina netušila, jakými kvalitami belgický zápasník vlastně disponuje. Hned při premiéře v organizaci OKTAGON MMA dokázal po necelých třech minutách knokautovat slovenského ranaře Karola Ryšavého. Domácí bojová scéna najednou zpozorněla, výkon belgického mladíka zaskočil snad každého.

Keita navíc hned při druhém vystoupení na česko-slovenské scéně dostal možnost zápasit o prozatímní titul šampiona lehké váhy. Ve vyprodané pražské O2 areně na něj čekal jen o rok starší slovenský bojovník Ronald Paradeiser. Strhující pětikolová bitva byla znovu jasně v režii Belgičana, který předvedl, že ani zem mu není neznámou a soupeře bez sebemenšího klopýtnutí přejel na body. Vítězství přineslo nejen pocit euforie, ale také prozatímní pás.

Foto: Oktagon MMA Losene Keita se stal novým šampionem lehké váhy organizace Oktagon MMAFoto : Oktagon MMA

O titul právoplatného šampiona lehké váhy se tedy belgický ranař utkal s šampionem Ivanem Buchingerem, který zároveň představoval nejtěžší zkoušku kariéry. Keita znovu šokoval, slovenskou legendu dokázal ukončit po třech minutách a po necelém půl roce usedl na královský trůn organizace OKTAGON MMA. Úctyhodný počin uchvátil i další organizace v čele s UFC.

A není se čemu divit. Čtyřiadvacetiletý Keita během sedmi duelů profesionální kariéry ani jednou neprohrál, logicky se tedy začalo spekulovat o posunu vpřed. Další výzvu dost možná bude představovat právě slavná UFC, které by se Belgičan nebránil.

„Byl by to pro mě splněný sen. Každý zápasník sní o UFC. Je to nejvyšší meta, na kterou se každý bojovník snaží dosáhnout. Momentálně je to můj další cíl, kam bych chtěl z Oktagonu přejít. Nedávalo by smysl jít třeba do KSW a pak do UFC. Chci tam jít přímou cestou," vysvětlil Keita.

Obrovské překvapení. Losene Keita sestřelil Ivana Buchingera a je šampionem lehké váhyVideo : Oktagon TV

Stále teprve čtyřiadvacetiletý bijec věří, že na přesun UFC je ta správná doba. „Je mi sice čtyřiadvacet, ale věřím, že už nastal ten správný čas. Chci se stát šampionem, takže si myslím, že je ideální čas si to vyzkoušet. Cítím se naprosto skvěle, tak proč to nezkusit?" pokračuje odvážně belgický talent.

A jak by měla ideální UFC premiéra vypadat? Nabízí se zářijový turnaj v Paříži, kam by to měl Keita blízko. „První zápas v UFC by byl ideální v Paříži, kam to mám kousek od baráku. Bylo by to splnění mého snu," přiblížil Belgičan, který nepochybuje o tom, že se dokáže měřit s elitou lehké váhy nejprestižnější bojové organizace.