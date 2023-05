Také šampion střední divize Kincl si užil ovace obecenstva a s více než jistým a uvolněným výrazem v obličeji vkročil na pódium. Následoval intenzivní pohled z očí do očí dlouholetému rivalovi, ve kterém bylo znát, že v titulové bitvě jde opravdu o hodně. Nic závratného se nekonalo, jinak tomu bude až během sobotního galavečeru.

Otázek a scénářů je mnoho. Jak ale výsledek bitvy vidí oba šampioni? „Do 3. kola ho ukončím. Za všechny ty kecy a výsměchy ho konečně můžu mlátit do obličeje. Stoprocentně bude TKO," ujistil fanoušky Vémola. Kincl má svou verzi. „Když ho netrefím už v prvním kole, tak ve druhém půjdeme všichni domů. Těším se na to," nemůže se dočkat současný král divize do 84 kilogramů.