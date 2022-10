Začátkem září jí od kontraktu s UFC chyběl jen kousíček, dvacetiletá Tereza Bledá se přesto nakonec stala jedinou osobou, která během turnaje populární show Dana White's Contender Series nedosáhla na vysněnou metu. Jak ale uvedl trenér André Reinders, nabídka v budoucnosti zajisté přijde a možná přišla ještě dřív, než kdykoliv čekal.

První námluvy se začaly šířít jen pár dnů po neúspěšném Contenderu, definitivní stvrzení smlouvy se slavnou UFC ale přišlo několik týdnů poté. Bledá si vysloužila čtyřzápasový kontrakt a podle zatím nepotvrzených informací by se měla poprvé do akce dostat již 19. listopadu, kdy jí na turnaji UFC: Fight Night bude čekat Brazilka Natalia Silva (13-5-1).

Kdy jste se o nabídce dozvěděla?

Dozvěděla jsem se to zničehonic v neděli večer, vůbec jsem nevěděla, že se o tom jedná. Jsem ráda, že jsem o tom nevěděla předem, aspoň jsem se nestresovala, jestli to vyjde.

Věděla jste hned, že jí přijmete, nebo bylo nějaké váhání?

Žádné váhání tam nebylo. Je to moje váhová kategorie a mám spoustu času do zápasu. Navíc jsem akorát přijela z kempu. Vyšlo to skvěle.

Jaké byly pocity bezprostředně po této zprávě?

Chvíli jsem ani nemohla uvěřit, že to je pravda. Nečekala jsem, že by mi to mohlo vyjít tak rychle. Myslela jsem, že budu muset mít několik vítězných zápasů, než dostanu další šanci. Ale byl to naprosto úžasný pocit a od té doby mám zas zpátky skvělou náladu.

Co okolí, jak reagovalo?

Přišlo mi spoustu gratulací a já moc všem děkuji za podporu.

Berete to jako největší úspěch kariéry?

Je to určitý úspěch, ale opravdový úspěch to bude, až dokážu, že tam patřím.

Jaké si dáváte pro UFC cíle?

Mám spoustu cílů, jak krátkodobých, tak i dlouhodobých. Nejbližší cíl je vyhrát následující zápas a ukončit ho před limitem. Jeden ze vzdálených cílů je titul.

Myslíte si, že se už teď můžete měřit se špicí muší váhy?

Myslel si mohu co chci, ale než se dostanu na špičku, tak to nezjistím.

Když se vrátím ke Contenderu, jak jste ho prožívala? Věřila jste i po zápase, že smlouvu získáte?

Měla jsem nejlepší přípravu za celou svojí (zatím krátkou) kariéru. V zápase jsem se cítila lépe, než kdy dříve. Samozřejmě, že jsem věřila, že smlouvu dostanu, ale bohužel to nevyšlo.

Foto: UFC Tereza Bledá před zápasem v DWCS.Foto : UFC

Jak dlouho ve vás neúspěch zůstal?

První dny a týdny byly nejhorší, ale sžíralo mě to vlastně neustále. Trochu se to zlepšilo po kempu ve Francii, kde jsem přišla i na jiné myšlenky. A teď už mě to netrápí. Možná jsem i ráda, že se to stalo. Donutilo mě to makat i na věcech okolo tréninku a ne jenom na tréninku.

Nepodepsalo se na vás i to, že se týden předtím to samé nepovedlo Matěji Peňázovi?

Moc jsem tom Matějovi přála, byla to opravdu smůla. Ale v zápase jsem se cítila skvěle a podala jsem dobrý výkon. Neovlivnilo mě to.

Váš trenér André Reinders navíc říkal, že po Contenderu přišla nabídka na zápas v UFC.

Ano, přišla pár dní po zápase. Ale bylo to ve vyšší váhové kategorii a zápas by byl za dva týdny od nabídky. Já jsem lehká i na svojí váhu, jít o váhu výše by byla blbost. Navíc jsem měla sedřenou velkou část kůže na kolenou a nártech ze zápasu a nemohla jsem si několik dní ani obout boty, natož trénovat.

Nakonec se ale povedlo a smlouvu máte na čtyři zápasy, vyhovuje vám to?

Určitě ano. Nemusím řešit, že mám smlouvu jenom na jeden zápas a že musím dělat psí kusy v zápase, abych podepsala další. Můj management odvedl senzační práci.

Kdyby ale nabídka přišla o něco dřív, mohla byste být nejmladší zápasníci v UFC. Nemrzí vás to?

Už ani ne, je tam spoustu dalších rekordů, co mohu prolomit.

V předchozích dnech jste navíc byla na kempu s Manon Fiorotovou (7. v žebříčku muší váhy UFC), co vám to dalo?