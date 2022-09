Měl slibně rozjetou cestu k titulové šanci, série tří výher je ale fuč. Andrej Kalašnik, který v březnu nestačil na Brazilce Kaika Brita, hodil porážku za hlavu a momentálně má v hlavě pouze jediné - vybojovat vítězství před domácím publikem. V brněnské Winning Group Areně (dříve Rondo) poměří síly s jiným Brazilcem, a sice Joelem Dos Santosem, který zároveň představuje další kopec na cestě k titulu. „Byl jsem blízko a teď jedeme od začátku. Je to ale minulost," má jasno Kalašnik. Sedmadvacetiletý fighter se v rozhovoru pro Sport.cz rozpovídal o tom, jak moc pro něj znamená zápasit před domácím publikem, co od zápasu s brazilským protějškem očekává a jak dlouhou cestu musí ještě ujít, aby si to rozdal o šampionský opasek.

Jak jste na tom pár dnů před zápasem fyzicky a psychicky?

Psychicky jsem na tom nejlépe, co jsem kdy byl. Turnaj se bude totiž konat v Brně v Rondu (od srpna 2021 Winning Group Arena), což bylo vždycky legendární místo, je to takový můj sen. Dřív jsem se tam díval chodit třeba na Jágra, když přijel s Kladnem nebo na Kometu. Je to bonus, motivace a hrozně se na to těším. Občas je to totiž pro nás zápasníky rutina, místa se opakují, ale tady mě přijde podpořit hodně kamarádů. Co se týče fyzické stránky, tak možná by se dalo říct, že příprava byla nejtěžší, bylo i pár zranění, ale hodím to za hlavu. Musím být ready na zápas.

Výhoda domácího prostředí tedy bude na vaší straně, nebude to ale zároveň i tak trochu svazující?

Nepřemýšlím nad tím, že kdyby to náhodou nevyšlo. Přemýšlím o tom, že až vyhraju, tak se bude radovat celá hala a přesně takhle si to snažím vizualizovat. Když člověk něco chce, tak se to splní a já se tomu snažím jít naproti. Měl jsem zápasy třeba i v Brně v Boby centru, kde je to sice menší, ale byla plná hala. A když jsem fyzicky nemohl, tak mě kamarádi podpořili. Slyšel jsem je a heclo mě to. I proto si myslím, že mi to pomůže.

Během zápasu tedy vnímáte diváky?

První kolo je tunel, to člověk nevnímá okolí. Ve třetím čtvrtém kole, kdy je člověk fyzicky vyčerpán, tak to opravdu můžete slyšet. Je to přidaná hodnota, která zápasníka může posunout. Hlava je velký čaroděj a když víte, že jste na koni a slyšíte to od celé haly, tak ještě přidáte. Cítíte krev.

Je pro vás velký rozdíl zápasit doma v Brně?

Je, je to pro mě takový malý svátek. Každý turnaj se má brát jako nejdůležitější, ale tady to vidím, jako že se na to fakt těším, je to pro mě splněný sen. Vždycky jsem chtěl zápasit v největší brněnské aréně a až tam budu, tak si řeknu, že jsem to dokázal. Teď mám navíc jeden z hlavních předzápasů večera a je to ukázka, že jsem něčeho menšího dosáhl. Jediné, co musím, tak vyhrát. Následovat bude kopec, za kterým je další kopec. Pak třeba titul Oktagonu.

Vy jste v posledním zápase prohrál již po necelé minutě, co jste si z něj odnesl?

Poslední dva zápasy jsem měl těžké. Předposlední zápas jsem vyhrál za 63 vteřin a ten poslední za 69 vteřin, dohromady jsem za poslední dva duely odzápasil dvě minuty. Není tam nijak velký materiál pro trenéry. Zas na druhou stranu v tom posledním duelu jsem byl přemotivovanej, přepálil jsem start a šel jsem do jednoho útoku bezhlavě. Brito to trefil a bylo. Musím trochu přemýšlet, nenechat se strhnout halou a nebýt přemotivovanej. To mě může občas potrápit. Ideálně tedy tunel v hlavě, vyhrát a pak se radovat.

Jak dlouho trvalo, než jste porážku hodil za hlavu?

Hodil jsem jí za hlavu, protože Brito byl favorit a teď jde o titul. Věděl jsem, proti komu nastupuji, je to jeden z nejnebezpečnějších zápasníků napříč váhami. Viděli jsme, jak vypnul Bryczeka, porazil Borárose, měl vyrovnaný duel s Knížetem. Je to šílenej borec, bral jsem to tak, že to nevyšlo. Zároveň jsem si ale uvědomil, že teď jde o titul. Kdybych ho tehdy seknul já, přiblížil bych se k titulu. Trochu mě to kvůli tomu v hlavě vrtá. Byl jsem blízko a teď jedeme od začátku. Je to ale minulost.

Kdybyste Brita porazil, je možné, že byste šel teď v prosinci o titul?

Hodně by mě to přiblížilo, ale rovnou k titulu by to asi nebylo. Ale nevím, jaké měl plány Ondřej Novotný (promotér Oktagon MMA). Třeba by mi dal ještě nějaký zápas, abych měl čtyři výhry za sebou.

Jak tedy vidíte prosincový duel o titul Kozmy s Britem?

60:40 pro Kozmu. Hodně z nás ukázalo, jak se to proti Britovi nemá dělat, David si může nastudovat naše zápasy. Bude si muset dát pozor na rychlost, Brito je pověstný svými KO údery. I proto si myslím, že by Davidův gameplan měl být takový, že soupeře bude brát na zem, kde ho bude držet a rozjede ground and pound. I to byl náš plán, ale stačil jeden nepovedený takedown a přesně mě trefil.

A teď? Jak jste daleko od titulové šance?

Každá váha má svou politiku, moc nevidím do karet Oktagonu. Každopádně si myslím, že mi chybí třeba dvě výhry s někým z nejlepší pětky, pak už to nemá kam uhnout. Teď jdu proti Santosovi, který sice na naší půjde už zápasil, ale na titulovou šanci to asi stačit nebude. Musím udělat pěkný zápas s někým z nejlepší pětky a může mě to razantně přiblížit.

Není to i kvůli tomu, že veltrová váha je nejnabitější po celém světě?

Určitě. Snažím se ale na to nemyslet, teď mám v hlavě pouze zápas v Brně. A jestli titul bude za dva, nebo čtyři zápasy, tak to uvidíme v budoucnu. Teď jsem sice měl dobrou sérii, ale přišla prohra, takže musím trochu sklapnout a makat. (smích).

Vaším soupeřem tedy bude Brazilec Joel dos Santos. Údajně ale byl problém vám sehnat soupeře.

U mě je to celkem klasika. Na česko-slovenské scéně hodně zápasníků se mnou zápas odmítlo, ať už chtějí budovat skóre nebo třeba mám málo fanoušků na Instagramu a jsem pro ně nezajímavý, nevím. Když se podíváte na moje zápasy, tak jsou to většinou cizinci.

Vzhledem k tomu, že oba dominujete v postoji, nic jiného, než přestřelka se nečeká, viďte?

Přesně. Je to typ Christiana Jungwirtha, hodně se tlačí dopředu a rád se bije. Občas se to snaží přenést na zem, což bylo třeba v posledním zápase s Vlastem Čepem. Mohlo to být kvůli tomu, že věděl, že Čepo je v postoji kvalitní, tak nic nechtěl riskovat. Každopádně uvidíme, pro mě je to trochu i neznámá. S týmem jsme trochu změnili přípravu. Vždycky jsme ji směřovali na soupeře a přípravu na něj, teď jsme to pojali tak, abych se zlepšil jako zápasník. Neřešil jsem, proti komu nastoupím. Jel jsem to svoje, což je možná trochu i lepší.

Takže do třetice minutový zápas?

Kdybych ho vyhrál, tak bych byl rád. Pak by bylo víc času na after party (smích).

Bude to letos váš poslední zápas?