Působivá kariéra, která se však v roce 2019 zastavila. Ale ne nadobro. Jan Gottvald sice při posledním duelu proti Brazilci Henriqueovi da Silvovi pocítil hořkost porážky, přesto na kariéru bojovníka ani po tříleté pauze nezapomněl. Osmadvacetiletý rodák z Brna alespoň měl možnost řešit i svůj osobní život, ve kterém rovněž zaznamenal velký úspěch. Stal se profesionálním vojákem.

„Já jsem do armády šel i kvůli tomu, že jsem chtěl mít nějaká zadní vrátka," vysvětluje Gottvald. Majitel dvou titulů (Fusion a GMC) se v rozhovoru pro Sport.cz rozpovídal o tom, zda přemýšlel o konci kariéry, kde čerpal motivaci, jak se těší na domácí publikum nebo zda by stál o odvetu s německým Terminátorem Stephanem Puetzem, se kterým se utkal před čtyřmi lety a shodou okolností oba nyní působí v organizaci Oktagon MMA.

Vracíte se po třech letech, proč tak dlouhá pauza?

Řešil jsem si jak osobní věci v životě, tak jsem kupoval nemovitost. Dělal jsem rekonstrukci, bylo to hodně náročné. Po posledním zápase jsem měl ještě k tomu zranění, měl jsem zlomenou lýtkovou kost a teprve minulý rok jsem byl na operaci. Měl jsem tam nějaké úlomky v chrupavce, tak jsem to byl spravit, aby mě to nezlobilo. Nejprve jsem si musel dořešit tyhle věci a teď už se mohu naplno soustředit na sport.

Přemýšlel jste, že se k MMA třeba už vůbec nevrátíte?

Občas jsem měl takové černější myšlenky, ale říkal jsem si, že je mi 28 let, jsem mladej a vím, že bych toho v budoucnu litoval. Ještě si chci něco odbouchat.

Co je tedy vaše hlavní motivace k návratu?

Chybí mi to, ten adrenalin, a to vše kolem toho. Člověk, co to nezažil, tak to asi nepochopí. Je to droga.

Je určitým způsobem motivace i společné trénování s Jiřím Procházkou?

My jsme spolu začínali, je to můj hlavní sparing. Jirka má specifickou hlavu a mindset má úplně jinak nastavený, než většina jiných lidí nebo zápasníků. Určitě je to motivace.

Stále to tedy berete maximálně vážně a přemýšlíte třeba o titulu?

Určitě. Za svou kariéru jsem získal už dva tituly, byl bych rád ještě za třetí.

Když se vrátím k vašemu poslednímu zápasu, ve kterém jste nestačil na "Frankensteina", byla tahle porážka zlomová?

Také to hrálo roli, zabrzdilo mi to ale i zranění, následovala dlouhá rekonvalescence a pak jsem začal řešit ještě nějaké věci v životě. Každopádně i tahle porážka hrála svou roli.

Vy jste se během pauzy posunul i v osobním životě, pracujete v armádě, baví vás to na stejné úrovni jako MMA?

To zas ne, zápasení mě určitě baví víc (smích).

Dokážete si představit, že byste se živil pouze zápasením?

Konkrétně na česko-slovenské nebo evropské scéně si myslím, že si málokdo řekne, že se tím uživí. Většina lidí k tomu má ještě nějakou další práci nebo minimálně fakt dobré sponzory kolem sebe. Já jsem do armády šel i kvůli tomu, že jsem chtěl mít nějaká zadní vrátka.

Jak je těžké to skloubit dohromady? Volného času asi moc nemáte, viďte?

Volného času moc není, defakto nemám vůbec osobní život. Buď jsem v práci, nebo jsem ještě ve druhé práci. Do toho tréninky, jsem furt v jednom kole. Jediné moje volno je, že si jednou za čas sbalím batoh a letím někam. Hodně totiž cestuju, je to můj koníček. Podívám se, kde by se mi mohlo líbit a tam třeba na týden vycestuju.

Teď se ale vracíte do Brna, kde jste se narodil. Bylo to takhle v plánu, že se vrátíte do svého rodného města?

Ono to tak nějak vyplynulo ze situaci. Řešili jsme Oktagon už předtím, ale měl jsem nějaké drobné zranění, snad něco s uchem, a oni tam furt čachrovali se soupeři. Tak jsme si řekli, že to necháme na září a díky Bohu, že to vyšlo. Ani nevím, kdy naposledy jsem zápasil v Brně. Těším se a jsem za to rád.

Není to nějakým způsobem svazující? Hala vás bude podporovat a čekat vítězství.

Svazující to určitě není, jsem rád, že budu mezi svými a že mi udělají pořádný kotel.

Co říkáte na všeho soupeře, bude to těžké sousto?

Díval jsem se na něj, je tvrdej, takovej špalek, hodně vydrží. Myslím si, že to ale nebude problém (smích). Ideální konec by byl KO v prvním kole.

Polotěžká váha se navíc době vaší tříleté „nepřítomnosti" dost značně proměnila, co tomu říkáte?

Hodně se to mění, pořád přicházejí noví lidi. Teď je šampion Vémola, na prvním místě je Puetz, se kterým jsem shodou okolností obhajoval v Německu pod GMC titul.

Dokáže si představit, že byste si s Puetzem střihl odvetu?

Určitě. Tehdy, když jsme měli společný zápas, tak jsem po pěti kolech prohrál na body. Za odvetu bych byl každopádně rád.

A co takový zápas s Vémolou, lákalo by vás to?

To by vyplynulo ze situace. Pokud s ním ale budu muset jít, tak s ním půjdu samozřejmě rád. Já tyhle zápasníky respektuji a pro mě by to byla další dobrá zkušenost. Nejprve se ale budu muset propracovat žebříčkem, což bude vzhledem k tomu, že jsem neměl tři roky zápas, hodně složité a budu muset hodně zápasit. Přede mnou je x lidí a je to otázka třeba dvou tří čtyř pěkných zápasů. Teoreticky bych se tam pak mohl propracovat. Každopádně počkám, co přijde za nabídku z Oktagonu.

S Oktagonem tedy máte dlouhodobou smlouvu?

Momentálně to mám zápas od zápasu, nemám dlouhodobou smlouvu, nejsme s nimi smluvně zavázaný. Dá se říct, že jsem na volné noze. Pokud se tedy nedohodneme jinak.

Kdyby vaše pokračování v organizaci Oktagon MMA bylo skutečně u konce, nelákala by vás třeba cizina?

Hodně se mi líbí japonský Rizin, kde zápasil i Jiří Procházka. Líbí se mi jejich tradice, jak Japonci tím žijí. Z hlediska zápasení je to rozhodně zajímavé. Náš trenér i manažer Martin Karaivanov má v Japonsku nějaké konexe, všechno je do budoucna tedy možné.

Jaké máte ještě další plány na letošní rok?

Teď se čistě soustředím na tenhle zápas, i tak si myslím, že další zápas už nestihnu. Hlavně po zápase začínám další přípravu, v zimě bych chtěl letět zpátky do Indonésie, alespoň na tři týdny nebo měsíc. Mám tam dobré podmínky pro trénink, i vzhledem k tomu, že jsem celý rok v jednom kole, tak to spojím s dovolenou a tréninkovým kempem. Pak uvidíme, co bude za nabídky a co se naskytne.

A pro ten příští?