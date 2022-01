Doping v MMA? Mělo by se za to chodit do vězení, nemá slitování Američan

Sterling sice nemá žádné skutečné důkazy, že se věci takto mají, přesto je vnitřně přesvědčen, že se pro zastavení dopingu v MMA neudělalo dost. Americký zápasník by navíc za pozitivní dopingový test rovnou udělil trest odnětí svobody. „Ty sra*ky mi vadí. Mělo by se za to rovnou chodit do vězení. Je to kontaktní sport, není to jako hrát basketbal. Netrefujeme obruče, netrefujeme baseballový míček do davu lidí. Když vstoupíte do klece, může se vám tím změnit život. Chodíme do šílených zápasů. Za doping by mělo být vězení," vyjádřil se odvážně.