Pudilová v přípravě na další kariérní zkoušku nelení, naopak si MMA zpestřuje ještě dalším bojovým sportem. „Získávám zkušenosti v BJJ (brazilské jiu-jitsu) a vlastně takové to, že mám před zápasem nervozitu. A když jdu pak do zápasu v UFC, což někdy trvá, tak mám furt takové to závodní tempo. Pomáhá mi to, v zápase to pak dokážu aplikovat," je ráda česká fighterka, která v brazilském jiu-jitsu získala již několik cenných medailí. V předchozích hodinách dokonce vyrazila na mistrovství světa v Paříži.