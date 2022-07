Další dominantní výkon, který se zařadil mezi nejatraktivnější ukončení turnaje Oktagon 34 na pražské Štvanici. Český ranař Daniel Škvor navíc dokázal, že během necelého roku lze s vítěznou tečkou zvládnout pět duelů. Úctyhodná forma dává polotěžké divizi organizace Oktagon MMA znovu větší rozměr. A pakliže to takhle půjde dál, jistě Škvora v dohledné době potkají zápasy s těmi úplně nejlepšími.

Vypadalo to, že jste od Karlose Vémoly převzal heslo, že nejste placeni za přesčasy.

První kolo TKO (smích). Převzal jsem to od něj na soustředění, naučil mě to.

Čekal jste, že koleno na hlavu bude finální?

Bylo to fakt čisté, ještě jsem si ho zatáhl proti sobě. Zkoušeli jsme to už v šatně před zápasem. Když jste postojář, tak, když nevyjde strh po nohách, tak se soupeř přesouvá na tělo. Tohle je pro postojáře základní obrana. Snažit se hodit lokty, odtlačovat ho a zkoušet si thaiboxerské věci.

Zkoušel jste si to i během tréninku, nebo to přišlo až pár minut před zápasem?

Mám tohle hodně najeté z Undergroundu, kde se bodovaly jenom strhy, jinak se to zvedalo. Jeli jsme to hodně i na tréninku, ale jak říkám, je to základní obrana, co se učí každý začátečník. Jen se to musí vyskillovat a nezmatkovat. Poprvé, co jsem zazmatkoval, tak jste viděli, že jsem letěl. Nevěděl jsem, kam dát ty ruce. Nějakou dobu trvá, než postojářovi sedne MMA. Je to pak cítit v každém zápase, musím na tom opravdu pracovat.

A co do budoucna? Už máte vyhlédnutého nějakého soupeře?

Nabízeli mi Toleda, je tu pak i Montagnac, který se zranil a byl můj původní soupeř. Oba jsou přede mnou. Myslím si, že to bude někdo pár míst nade mnou, pak už tam jsou tituloví uchazeči. Jak jsem ale říkal, tak ti kluci jsou na zemi vysoký level. Já potřebuju zkušenosti, takový KO zápas mi toho tolik nedá. Nikam se necpu, ale potřebuju měřit síly s těmi zemaři.

Kdo by se vám tedy zamlouval nejvíc?

Myslím si, že tam bude tam ten Toledo, Montagnac, a když nebude nějaká paseka, tak bych si vzal Jokera. Prostě nějaký strikingový boj, štípanou. Jinak je mi to jedno. Koho mi dají, tak se připravím. Půjdu nejvýš, jak to půjde.

Jak daleko tedy potřebujete ještě dojít, abyste se měřil s těmi nejlepšími v žebříčku?

V první řadě se musím zprofesionalizovat. Všichni kluci makali a soustředili se a já jsem ještě ve čtvrtek dopoledne měl soukromky, stálé klienty, kteří mě živí. Zápasy mě totiž neživí ani teď, i když jsem na lepších penězích a sponzorech než v Glory. Když to ale sečtu, tak je to průměrná mzda za přípravu na tří měsíce. Když odečtete daně, provize, kemp, tak jste na normální republikové mzdě. Takhle se to prostě dělat nedá. Když se třeba zraníte nebo soupeř, tak nemáte peníze. Potřeboval bych sponzory, kteří mi třeba zaplatí přípravu. Chtěl bych být před každým zápasem v Polsku, kluci od nás to takhle dělají pravidelně. Já jsem tam byl zatím jednou.

Jak vám vlastně Štvanice přirostla k srdci?

Líbí se mi to, je tu vynikající divácká atmosféra. Vždycky to vyprodají, vyprodali to i během covidu. Lidé fandí všem. Není to o tom, že se čeká na hlavní zápasy, ale fandí i bojovníkům z karty prelims.

Co jste říkal tomu, že diváci vydrželi i v dešti?