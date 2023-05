Jednatřicetiletý Buday (bilance 12-1) vtrhl mezi elitu ve velkém stylu. Po skalpu Chrise Barnetta a Lukasze Brzeskiho, se mu minulý výkon povedlo i napotřetí zvítězit. Tentokráte na jeho tvrdé ruce narazil velezkušený Američan Jake Collier, který nakonec padl na body. Jak ale sám slovenský bojovník přiznává, před i během zápasu ho sužovaly zdravotní problémy. Celá tři kola bojoval se zlomeným nosem, který si v nadcházejících týdnech vyžádá nutnou úlevu od trénování či zápasení.

Třetí zápas v UFC, třetí výhra. Byl to zatím nejtěžší zápas?

Asi ano. Podle průběhu zřejmě ano. Vůbec nám nevyšla taktika, kterou jsme si stanovili před zápasem. Museli jsme se soupeři přizpůsobit. Celkem mě to překvapilo, že do mě tak vletěl a od prvního kola na to šlápl.

Jaký byl tedy původní plán?

Věděli jsme, že Jake má silná první kola, pak už jde výkonnostně dolů. Chtěli jsme ho proto držet pod tlakem a tím ho unavit. Měl to být konstantní tlak, a dokonce jsme měli nachystanou variantu to ukončit už v prvním kole. Bohužel to nevyšlo. Zaskočil nás právě on tím svým tlakem. Vyvinulo se to úplně jinak, než jsme plánovali. Celkem mě to překvapilo, že do mě tak vletěl.

Od prvního kola jste se navíc údajně potýkal se zlomeným nosem. Bylo tomu tak?

Ano. Já už jsem víceméně do zápasu šel se zlomeným nosem. Stalo se mi to v přípravě během jednoho sparingu. Bylo to zhruba měsíc před zápasem a od té doby jsem nemohl pořádně spárovat, aby se to zahojilo. Od zápasu mě to nezastavilo, chtěl jsem ho i tak. Riskli jsme to. Zpětně to ale možná byl jeden z faktorů, proč to nebylo zas tak ideální. Už prvním úderem mi ho zlomil a ani další rány tomu moc nepomáhaly. Měl jsem ztížené dýchání. Díky bohu, že to nakonec dopadlo.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Martin Buday (@badysbjj)

Navíc vás několik dnů před zápasem sužoval i covid...

Byl jsem nemocný, ale v přípravě jsem to tolik nepociťoval. Je ale pravda, že v zápase kondice trochu chyběla. Těžko říct, jestli to ovlivnilo ten výkon. S týmem si musíme sednout, zanalyzovat to a poučit se z některých chyb.

I přes tyhle všechny problémy jste vyhrál na body (3x 29-28). Věřil jste, že rozhodčí označí za vítěze právě vás?

Věděl jsem, že první kolo jsem prohrál. Ve druhém a ve třetím jsem se naopak cítil jako vítěz. V posledním kole navíc udělal chybu s takedownem, nahrál mi tím a potvrdil jsem si to. Věřil jsem, že to bude naše.

Když vezmu v potaz české a slovenské zápasníky v UFC a jejich bilanci, tak jste třetí výhrou dorovnal bilanci Jiřího Procházky. Dají se tyto úspěchy srovnávat?

Samozřejmě je to úspěch, ale srovnat se to absolutně nedá (smích). Jiří bojoval s jinými jmény a je to šampion. Vůbec bych se s ním nechtěl porovnávat. Je to úplně jiný level. Jeho výsledky mluví za vše. Já budu makat a snad se někdy dostanu žebříčkově výš. Cílem je se dostat do rankingu.

UFC žebříčky ukazují patnáct nejlepších bojovníků, kde vaše jméno zatím nefigurujete. Čím si to vysvětlujete?

Teď budeme řešit novou smlouvu, která bude na čtyři zápasy, a pokud se mi povede vyhrávat, tak bych se tam mohl dostat. Když to nebude letos, tak by se to mohlo povést příští rok. Když se nám podaří vyhrát dva nebo tři zápasy, tak je velká šance, že se tam dostaneme. Bylo by fajn, kdyby to nakonec klaplo.

Jak to u vás v UFC chodí po finanční stránce? Je to zápas od zápasu lepší a lepší?

Jde to postupně. Když se mi povede vyhrát, tak se to o nějaké procento zvýší. S prohrou výplata zůstává. V tomhle stávajícím kontraktu jsem to měl tak, že za první zápas jsem měl 10 tisíc dolarů (přibližně 211 tisíc korun) + 10 tisíc dolarů, dále 12 tisíc dolarů (přibližně 254 tisíc korun) + 12 tisíc dolarů a teď naposledy 14 tisíc eur (přibližně 296 tisíc korun) + 14 tisíc dolarů. Je to i díky tomu, že jsem všechny zápasy vyhrál. Kdybych prohrál, tak mám z každého jen polovinu a další zápas by mi to nevzrostlo. Měl bych furt základní plat 10 tisíc eur.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Ruby Sports & Entertainment (@rubyse)

Uživíte se takhle zápas od zápasu? Nebo potřebujete i další příjmy?

Bez sponzoringu, spoluprací a pomoci z venku by to nešlo. Ještě to není na takové úrovni. Když budu vyhrávat, výplata poroste, tak v budoucnosti by se to dalo. Každopádně spolupráce jsou potřebné.

Uvádí se, že bojovníkům z výplaty většinou zbyde kolem 40%. Jsou tu totiž daně, nutné výdaje trenérům a podobně. Máte to podobně?

Záleží, v jakém státě se zápasí. Podle toho jsou daně. Samozřejmě tu jsou peníze, co se dávají týmu, managementu, trenérům a podobně. Když jim zůstane 40%, tak jsou na tom dobře (smích). ´

Jak to máte s výběrem soupeřů na zápas? Máte na výběr z více variant?

V mém případě je to tak, že když dostaneme nabídku, tak nad tím moc nepřemýšlíme. Žádného soupeře jsme zatím neodmítli. Nechci nad tím moc spekulovat. Jen si řeknu, že jdeme do toho. Většinou řešíme jen datum, protože mám „štěstí" na tyhle zranění, covidy a podobně.

Do těžké váhy nedávno skvěle naskočil legendární Jon Jones, který hned získal titul. Co jste jeho výkonu říkal?

Jsem jeho velký fanoušek. Čekal jsem, že bude připravený. Je to největší šampion, jakého v MMA máme. Věřil jsem, že se vrátí ve velmi dobré formě a vyhraje. Překvapilo mě, že to bylo až takhle rychlé.

Troufl byste si na něj?

Kdyby byla možnost s ním zápasit, tak by mě to potěšilo. Je to legenda už od doby, kdy jsem ještě pořádně nezápasil. Byla by to čest s ním zápasit. Byl bych rád, obrovský zážitek. Nebudu ale teď říkat, že se s ním chci utkat a porazit ho (smích). On už si nemá co dokazovat. Navíc si myslím, že teď potvrdí pozici nejlepší těžké váhy, a pak odejde do důchodu.

Jaké jsou další plány? Nejprve uzdravit nos a poté se vrhnout do dalšího zápasu?