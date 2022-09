Byl to jako blesk z čistého nebe. V nástupové uličce turnaje Oktagon 35 se najednou objevil český šampion Jiří Procházka, který si to v červeném ohozu s titulovým pásem kolem ramena organizace UFC nakráčel směrem ke kleci. Diváci rázem zpozorněli a ihned jakmile uviděli českého hrdinu, začali pořádně šílet. Zhlediště se například ozývaly hlasité pokřiky "Jirka, Jirka, Jirka!" Doslova elektrizující atmosféra pohltila všechny přítomné a mimořádný zážitek byl okořeněn ještě stylověji. Procházka společně s vyprodanou halou zařval symbolické slovo „vítězství", kdy ale přijde to další?

Jak jste si užil atmosféru?

Teď už můžu říct, že trochu užil. Na náměstí Svobody jsem nebyl ještě smysly úplně přítomný, tady jsem si to dá se říct užil a jsem za to moc rád. Za tenhle pozdrav lidem a sdílení vítězné energie. Jedeme dál, konečně.

Zřejmě jste měl největší aplaus večera.

Tak to je mi jedno.

Jak to vypadá s vaším dalším zápasem? Už je nějak jasno?

Děláme na tom. Vyjednáváme o datu, trochu se to táhne, je to především kvůli návratu Jona Jonese a jeho účasti na prosincovém turnaji. Uvidíme, jak se to domluví. Jestli to půjde v prosinci nebo zda se to dá ze startu příštího roku.

Jaký byste tedy chtěl nejzazší termín?

Únor březen, maximálně.

Je ve hře, že byste zápasil na turnaji v Brazílii, který se koná koncem ledna?

To mi bylo nabídnuto jako první, trochu mě do toho chtěli i zatlačit. Ale obhajovat na domácí půdě mého soupeře ze strategického hlediska nechci. I proto vyjednáváme o jiném místě.

Je pro vás lepší obhajoba, než prvotní cil v podobě zisku titulu?

Mně je to jedno, každý zápas je pro mě stejný a už je mi i jedno, jaký zápas přede mnou je. Jestli takovej, nebo makovej. Pro ty cíle, které jsem si vytyčil, je to úplně jedno.

Říkal jste, že jste si užil zdejší atmosféru, užíváte si tak i tréninky?

Je to mnohem lepší, jsem rád, že konečně můžu zase s novou vizí a novou sílou jít a vyrážet se posouvat.

V čem se tedy v trénincích nejvíc zlepšujete?

Postoj. Jedu ho kontinuálně, což jedu celou kariéru a nehodlám na tom nic měnit. Teď se snažím zamakat na wrestlingu a na takových tajných zbraních?

Chystáte nějaký zahraniční kemp? Třeba jako tomu bylo před prvním zápasem s Teixeirou.