Koncem roku 2020 si připsal neúspěšnou MMA premiéru, v následných měsících a letech ale už jenom slavil. Dohromady celkem čtyřikrát. Daniel Škvor tak svým přechodem ke smíšeným bojovým uměním výrazně zamíchal polotěžkou váhou organizace Oktagon MMA, kde se každou další výhrou prodírá na příznivější pozice.

Třiatřicetiletý zástupce Reinders MMA vyhlíží šestý zápas mezi profesionály, který se uskuteční pod otevřeným nebem na turnaji Oktagon 34 na pražské Štvanici. Obávaný postojář přípravu nepodcenil, na cestě za dalším vítězstvím mu pomáhal například Karlos Vémola nebo další ostřílení borci. „Karlos mi pomáhá opravdu hodně. Ať si každý říká, co chce, ale byl v UFC a má obrovské zkušenosti," líčí Škvor v rozhovoru pro Sport.cz.

Jdete do svého šestého MMA zápasu. V čem jste se od toho prvního změnil?

Neřekl bych, že jsem se nějak změnil, ale postupně se stávám lepším bojovníkem. Piluju všechny aspekty boje a podle toho se zlepšuju. Myslím si, že jsem od prvního zápasu dokázal zapracovat na lepší zemi i obraně proti strhům. Jsem postojář, ale v MMA je potřeba mít komplexní.

Co se ve vás 3 dny před zápasem odehrává?

Ty 3-4 před zápasem je to už v pohodě, nejhorší je ale ta váha, a s tím související jídlo. Jsem v dietě, po vážení už bude všechno tak, jak má být. Aktuálně jsem na 97 kilogramech, zbývají mi teda 4 kila, s čímž by během pátku neměl být problém.

Bude to pro vás druhý zápas na Štvanici.

Přesně tak. Hlavně doufám, že se nebude opakovat scénář z té první, kdy mi snad třikrát měnili soupeře. Na poslední chvíli pak přijel Ukrajinec, kterého jsem poměrně jednoduše přejel.

V čem je Štvanice jiná oproti běžným zápasům na jiných turnajích?

Je to jiné tím, že je to pod otevřeným nebem a zápasník to cítí. Je tam super atmosféra, ale já jsem v minulosti zápasil na velkých turnajích, například v Holandsku nebo Francii, takže něco podobného mám již za sebou.

Teď budete mít soupeře až z Řecka, může to být podobný soupeř, jako byl v posledním duelu Pavol Langer?

Je skvělý v postoji a klidně to může mít podobný scénář jako můj nedávný souboj. Stroumpoulis sice v březnu prohrál, ale po hodně těsné bitvě s Danielem Toledou, což není žádný nazdárek. Budu si muset dát pozor.

Po posledním zápase jste navíc měl problém s loktem, stěžoval jste si na brňavku. Už je to v pořádku?

Dal jsem si během zápasu tak nešťastně do loktu, že to ještě několik dní poté bolelo. Během zápasu jsem to snad půl kola necítil. Léčil jsem to snad měsíc, chodil jsem na různé rehabilitace, nesměl jsem do toho bouchat. Problém to dělalo, i když jsem se chtěl jen rukou otírat o klec nebo zem. Teď už je to ready.

Máte čtyři výhry v řadě a jste desítka polotěžké váhy. Kam vás případná výhra může vyšvihnout?

Ono to bude i tím, že ty žebříčky nejsou zas tolik aktualizované. Je klidně možné, že aktuálně jsem sedmička nebo osmička, těžko říct. Jsou tam totiž zápasníci, kteří nezápasí nebo jsou dávno jinde, už jen kvůli tomu by to bylo potřeba aktualizovat. Výhra mě samozřejmě dostane kupředu, může to být třeba páté šesté místo.

Za chvíli se dostanete třeba i po bok Miloše Petráška, což je váš sparing partner. Dokázal byste si představit společný zápas?

To by nešlo, máme daná klubová pravidla, podle kterých se řídíme, a tyto okolnosti nám znemožňují proti sobě zápasit.

V přípravě vám tradičně pomáhal i Karlos Vémola. Jak těžké je s ním spárovat?

Karlos mi pomáhá opravdu hodně. Ať si každý říká, co chce, ale byl v UFC a má obrovské zkušenosti. Já jsem bývalý kickboxer, který se MMA věnuje pár let a neustále se učím. Má zem najetou jak málokdo, a i to mi pomáhá. Já mu naopak můžu simulovat postojáře, který se bude podobat Iličovi. Můžu mu napodobit bojovníka v opačném guardu, což mu umožní se lépe připravit na případné hrozby od leváka. Jeho kvalita je ale fakt znát.

Nedávno jste byli společně i v Polsku, jak jste si pochvaloval tuto změnu?

V Polsku jsem byl poprvé a byla to fakt dobrá zkušenost. Byli tam úplně jiní kluci a měl jsem možnost si vyzkoušet jiné prostředí, což je v přípravě na utkání jenom a jenom dobře. I to mi dodává patřičnou motivaci.

Cennou zkušeností jistě bylo možnost si zatrénovat i s dvojicí Mike Shipman – Mighty Mobs, kteří zápasí v Bellatoru, a Karlosovi přijeli pomoc s přípravou.

Byla to fakt dobrá zkušenost, je vidět, že už za sebou něco mají. Já jsem hlavně spároval s Mikem Shipmanem, který to má v kariéře 14-4. Je to fakt excelentní zemař a byla to další skvělá šance, jak si zlepšit wrestling a další věci. Tyhle prvky má hodně dobře najeté.

Jak vlastně vidíte Karlosův titulový zápas proti Iličovi?

Věřím, že to zvládne. Ale bude důležité, aby ho dokázal hodit na zem. Co jsem měl možnost vidět, tak Joker je hodně pohyblivý, nebude to jako u Karlosových předchozích soupeřů. Je to excelentní postojař, má 7 výher v prvním kole. Ideální proto bude, aby ho Karlos dokázal hodit. Čím déle to bude v postoji, tím by mohla být větší šance pro Iliče. Ilič se navíc nedávno připravoval na polotěžkou váhu, měl jít do PFL, takže na tom budou oba stejně.

