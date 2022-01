O vzájemném duelu se přitom spekulovalo již od zápasu mezi Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou. Tehdy se sám Brazilec, kterému se povedlo získat pás šampiona polotěžké váhy, nechal slyšet, že si Procházku přeje jako svého dalšího soupeře. A to se mu splnilo. Nyní je totiž vše oficiální. Před pár dny navíc o nadějném vyjednávání informoval Procházkův trenér Martin Karaivanov, který na svých sociálních sítích uvedl, že jednání o titulovém zápase jsou na dobré cestě. A netrvalo nikterak dlouho a svět bojových sportů se dočkal oficiality.

O potvrzení zápasu informoval i český zápasník na svých sociálních sítích, kde zveřejnil fotku po podpisu smlouvy s datumem zápasu. „Je to tady! Jdeme si přímo pro titul!" zní na sociální síti devětadvacetiletého českého bijce.

Duel se tedy uskuteční 7. května na turnaji UFC 274, přičemž by se mělo jednat o turnaj v brazilském Riu do Janeiro. Pro současného šampiona Glovera Teixeiru by se tak jednalo o výhodu domácího prostředí, což přináší značnou výhodu. Procházka se každopádně stane prvním českým bijcem, který se porve o titul v UFC.