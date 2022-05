Když organizace RFA oznámila vstup na trh bojových sportů, mnoho fanoušků jí moc šancí nedávalo. Nový hráč na domácí scéně ovšem během několika měsíců představil řadu kvalitních zápasníků, po prvním zahřívacím turnaji se navíc k angažmá v RFA začali hlásit sami zápasníci a další jména podle všeho neúnavně klepají na vrata. Nejen o tom promluvil pro Sport.cz promotér a spolumajitel organizace RFA Boris Marhanský.

Jak jste spokojeni se současnou sestavou zápasníků, kterou v RFA máte?

Jsem hodně spokojený, mám pocit, že máme velice silný tým. Zápasníků máme dost a chceme je co nejvíc ukázat. Vše jde podle plánů, v nejbližší době navíc budeme ohlašovat i další jména. Dokonce máme i dost bojovníků na čekací listině, kteří chtějí co nejdřív bojovat, ale bohužel pro ně aktuálně není místo. Na řadu by tedy mohli přijít na turnaji v Ostravě (23. července), dost možná budeme ještě nějaký turnaj přidávat.

Začátek své činnosti jste oznámili loni v říjnu. Vedete si zatím podle očekávání, nebo jsou i nějaké prvky, na kterých by se dalo zapracovat?

Určitě ano. Bál jsem se, že to bude složitější, hodně lidí nám totiž nevěřilo. Po našem prvním turnaji se nám začalo ozývat i dost zahraničních i slovenských zápasníků, kteří buď chtěli nabídku, nebo k nám rovnou chtěli přestoupit. Bylo dobře, že jsme udělali zahřívací turnaj, kde jsme ukázali, jakým stylem chceme jít. Důsledkem toho bylo právě i to, že se nám i sami zápasníci ozývají, že chtějí k nám.

Můžete prozradit jedno jméno, na které jste hrdí, že si vybralo právě vás?

Jedno jméno se nedá vybrat, jsem hrdý na všechny, máme u nás řadu kvalitních zápasníků. Pro nás je skvělá zpráva to, že k nám ti bojovníci chtějí jít a chtějí se u nás ukázat. Nesmíme zapomenout ani na naše amatérské zápasníky, kteří klidně během dvou let mohou raketově vystřelit a stát se šampiony. V nejbližší době navíc budeme ohlašovat další velké jméno.

Kdy budete to jméno ohlašovat?

Mělo by to být koncem května, možná začátkem června.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený RFA (@realfight.arena)

A můžete přiblížit, o koho se jedná? Je to zápasník z česko-slovenské scény?

Ano, ale zatím nemohu přiblížit další informace, stejně jako to bylo u Milana Ďatelinky. Každopádně to bude opravdu velké jméno, které podle nás bude jak v médiích, tak u fanoušků hodně rezonovat.

Aktuálně tedy lovíte v Česku a na Slovensku? Nebo se díváte i směrem do zahraničí?

Lovíme i v zahraničí, ale snažíme se například podchytit i maďarskou scénu, kde se budeme také snažit zorganizovat nějaký turnaj. V našich řadách ale je i hodně kvalitních Brazilců, kteří žijí v Evropě a chtějí se tu zviditelnit. Rovněž máme i jednoho Kubánce, kterého jsme museli přesunout na turnaj do Ostravy. V nejbližších týdnech budeme ohlašovat i další jména, některá z nich kdysi byla i v UFC.

Je ve hře i příchod Michala Martínka, který je aktuálně bez angažmá?

Nebudu lhát, nabídku jsme mu dali. Stejně tak ale OKTAGON a KSW a momentálně je to pouze na něm a trenérovi, jak se rozhodnou. Samozřejmě by pro nás byl obrovským přínosem. Michal je sympatický i jako člověk, rádi bychom ho tu přivítali. Každopádně budeme respektovat to, jak se rozhodne.

Naposledy jste oznámili Milana Ďatelinku. Jak náročné bylo jednání?

Když jsme s ním komunikovali, tak ještě byl pod smlouvou s OKTAGONem a řekl nám, kdy mu smlouva končí. Poté jsme mu dali nabídku, kterou si musel nechat projít hlavou. Zároveň dostal nabídku i od OKTAGONu a bylo pouze na něm, jak se rozhodne. Každému zápasníkovi u nás se snažíme vymýšlet i různé benefity a Milanovi jsme to nastavili tak, že je spokojený. Nemyslím teď jen finančně, ale jsou tu i nějaké další dohody. Milan je navíc super kluk a jde mu pouze o to dělat dobré zápasy, nevybírá si soupeře. Teď to ukázal, když jsme mu nabídli Avramoviće, který má podobný příběh jako právě Milan.

Jaký hlavní faktor ho tedy přesvědčil k přesunu k RFA?

My jsme se o tom v kamarádském duchu bavili a řekl mi, co rozhodlo. Samozřejmě, že v tom hrály roli i finance. Nabídli jsme mu peníze, které si zaslouží. Dělali jsme si i u fanoušků průzkum a přišli jsme na to, že má na naší scéně velký potenciál. Myslím si, že jsme ho ohodnotili správně. Byl tu ale ještě jeden důvod, ale ten zůstane mezi námi. (smích)

Spousta zápasníků má u vás střídavé starty v jiných organizací.

Přesně tak, nám to vůbec nedělá problém. Tenhle sport vnímám jako individuální, někdo to například porovnává s fotbalem. Když si ale zápasník vyzkouší různé organizace, tak aspoň uvidí, jak to funguje jinde a dostane se do povědomí dalších fanoušků. Rozhodně to nevnímám tak, že bych jim něco takového chtěl zakazovat.

Dá se do budoucna očekávat někdo další, kdo by střídavě nastupoval i v jiné organizaci?

My na tom dokonce aktivně pracujeme, snažíme se komunikovat s různými organizacemi a v nejbližší době zveřejníme naše spolupráce se zahraničními organizacemi. Budeme si navzájem pouštět zápasníky, kteří budou mít možnost si vyzkoušet nové věci a poznávat svět.

Dokážete si představit, že by se v následujících měsících ozvala UFC a měla by zájem o některého z vašich zápasníků?