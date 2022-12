Jedna z nejlepších bitev, a to minimálně v letošním roce. David Kozma při šesté obhajobě pásu veltrové váhy organizace Oktagon MMA sice proti rozjetému Kaiku Britovi padl, přesto jeho nezlomný výkon daleko za hranicí lidského chápání v úžasu komentovali fanoušci ještě několik dnů poté. Vyčerpávající bitva s pořádně potlučeným obličejem na výhru českého bojovníka nestačila a po čtyřech letech se trůn divize do 77 kilogramů dočkal nového šampiona. Teď rodák z Karviné spořádá nové plány, cílem bude ovládnout milionový projekt, načež bude chtít znovu zaútočit na ztracený opasek.

Od zápasu uběhly zhruba dva týdny, už jste se na něj zpětně podíval?

Viděl jsem ho dvakrát. Poprvé hned večer po zápase, to jsem ale ještě tolik nevnímal. Byl jsem otřesený. Podruhé jsem na něj koukal zhruba týden zpátky.

Co jste říkal na svůj výkon?

Byl to špatnej výkon, protože jsem byl mimo hned od první rány, kterou jsem schytal. Dostal jsem první zadní a od té doby jsem nebyl ve své kůži. Neposlouchaly mě nohy a byl jsem v módu přežívání. Nedělal jsem to, co jsem chtěl. Měl jsem pomalé takedowny, nešel mi žádný útok. Ve finále mi nešlo vůbec nic, protože mě neposlouchalo tělo.

O zápase tedy rozhodla hned ta první rána?

Přesně tak, stoprocentně.

David Kozma po ztrátě titulu: Jsem smutnej. Nevyšlo to, protože jsem neviděl ty úderyVideo : Sport.cz, Oktagon TV

Před zápasem jste sám říkal, že si musíte dát pozor na první kolo, ve kterém Brito obvykle své soupeře ukončuje. Překvapilo vás, jak těžké nakonec bylo?

Jak říkáte, čekal jsem, že první kolo bude z jeho strany nejsilnější. Bohužel mě hned ze začátku nachytal první kombinací. Nepohlídal jsem si to, jak jsem měl. Měl jsem si víc rozmyslet, než jsem k němu do té vzdálenosti šel. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Několikrát to vypadalo, že by vás Brito mohl ukončit. Co vám v tu chvíli proběhlo hlavou?

Rozhodně jsem nepřemýšlel nad tím, že bych to zabalil. Takhle nikdy nepřemýšlím. Já bych to klidně nechal běžet ještě dál, i po tom třetím kole. Za sebe bych to určitě neukončil, ale chápu, že někomu se mohlo zdát, že to bylo na konec. Byl jsem pořád při smyslech, vnímal jsem i přesto, že jsem dostával silné údery na hlavu. Pořád jsem ale nebyl vyplej, i vzhledem k tomu bych to nechal běžet.

Rozhodčí Jan Voborník nakonec zápas ukončil ve třetím kole, bylo to správné rozhodnutí?

Já jsem blázen, já bych to ještě nechal, Honzovi to ale rozhodně nemám vůbec za zlé. S tímhle ukončením jsem úplně v pohodě. Jak říkám, jsem fakt blázen, klidně bych zápasil dál.

O titul jste přišel po čtyřech letech, ještě k tomu v Ostravě. Mrzí to o to víc?

Mrzí mě to jako vždycky. Nehledím na to, jestli je to v Ostravě nebo v Praze, ve finále je to jedno. Chtěl bych titul získat zpátky, třeba právě v Ostravě, kde mám největší fanouškovskou základnu. Mám tu všechny známé, vždycky tu chci předvést co nejlepší výkon a ideální by bylo získat ho zpět právě tady.

Ukončil zápas včas nebo pozdě? Jan Voborník to udělal správně, říkají David Kozma i promotérVideo : Sport.cz

Motivovala vás podpora fanoušků právě během těžkých okamžiků?

V zápase to úplně nevnímám, spíš při nástupu. Každopádně hala byla fakt šílená, bylo to peklo a jsem za to rád.

Ze zápasu jste si odnesl poměrně dost potlučený obličej. Bylo z toho nějaké vážnější zranění?

Hlava je v pořádku. Akorát na kosti, na které je posazený nos, jsem měl nějaký vnitřní hematom. Dlouho mě to kvůli tomu bolelo, teď je ale všechno v pohodě.

Co se s vámi dělo po zápase? Dal jste si pauzu?

S rodinou jsme měli v plánu jet na Šumavu, kde jsme místo týdne byli ve finále jen dva dny. Byl jsem fakt rozsekanej. Do toho ještě přítelkyně onemocněla, bylo pohodlnější být doma. Sbalili jsme se z šumavské chaty a jeli jsme zpátky. Teď pomalu najíždím na přípravu, ještě ale nejsem v plném zápřahu. Do konce roku nebudu spárovat, už se ale nějakým způsobem hýbu.

O titul jste přišel před projektem Tipsport gamechanger, který vypukne v příštím roce. O možnost získat pás zpátky tak dlouhé měsíce nebudete mít možnost bojovat, viďte?

Kdyby nebyl projekt, tak bych měl odvetu slíbenou. Dlouhé roky jsem byl vládnoucí šampion, odvetu bych získal hned. Titul je ale momentálně pozastavený, budu se proto soustředit právě na pyramidu. Až skončí, tak se uvidí, co bude dál. Odveta je ale lákává.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený David “Pink Panther” Kozma (@david.pinkpanther.kozma)

Budete patřit mezi největší favority milionového projektu. Vidíte to stejně?

To zas nevím, tady má každý zápasník šanci vyhrát. Je to strašně vyrovnané, a že bych se považoval za úplně největšího favorita, tak to se nepovažuji nikdy. Samozřejmě věřím si, že to můžu vyhrát, ale neberu to jako samozřejmost.

Překvapilo vás nějaké jméno, které v pyramidě chybí?

Zatím ještě neznáme kompletní šestnáctku, doposud se oznámilo snad osm nebo devět bojovníků. Možná tam třeba půjde Juráček, který bude mít zápas s Lohorém. Ve finále by tam mohl jít právě vítěz tohoto zápasu, ale nevím. Mají přijít i nějaká jména z Evropy, tak se necháme překvapit.

Když pomineme vás, na koho byste si vsadil jako celkového vítěze pyramidy?

Na Patrika Kincla, pokud tedy do pyramidy půjde. Co jsem četl, tak říká, že ještě neví, zda do pyramidy půjde, nebo si počká na odloženou odvetu s Vémolou.

Jak se podle vás zachová?

Podle mě do pyramidy nepůjde. Myslím si, že bude chtít počkat na Karlose, ale nevím. Já jsem se s ním o tom nebavil, je to čistě můj názor.

Dáváte tedy šance tomu, že na odvetu mezi Kinclem a Vémolou dojde?