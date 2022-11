Historicky druhá Češka v UFC vyrazila plnit si sny. Tereza Bledá v sobotu ráno na pražském letišti Václava Havla nasedla do letadla směr Las Vegas, kde jí přesně za dva týdny čeká debut v nejprestižnější bojové organizaci světa. Ještě předtím ale přišly nezbytnosti v podobě balení věcí do kufrů, což si česká zápasnice podle svých slov užívá.

„Balení si moc užívám, baví mě si skládat kufr a připravovat se na cestu. Vybalování už mě tolik nebaví, ale vždycky mě to nabije pozitivní energií a myslím na to, že jedu do Ameriky zápasit a plnit si sny," popisuje dobře naladěná Bledá, která před každým letem k zápasu dodržuje rituál. „Vždycky létám ve stejné mikině a teplácích," prozradila.

Foto: Sport.cz Česká výprava odletěla do Vegas. Vlevo přítel Terezy Bledé a vpravo trenér André Reinders.Foto : Sport.cz

Cesta za snem přináší i řadu nepříjemností, například strach z létání, který českou kometu dokonce nutí pevně se držet sedačky. „Je to trochu lepší, není to dobrý, ale je to lepší," upřesňuje Bledá po předchozích zkušenostech.

Důležité bude přizpůsobení se místním podmínkám. Především pásmová nemoc trápila potetovanou ranařku při nedávné cestě do města hazardu, kde bojovala v populární show Dana White's Contender Series. „Dlouho mi trvalo, než jsem si zvykla na časový posun. Hodně brzo jsem usínala a hodně brzo se budila. I kdyby jet lag byl, tak jsem připravená a můj zápas to neovlivní," má jasno dvacetiletý talent.

„Ještě na to asi nebyla úplně připravená, dopřáli jsme jí pár dnů navíc," upřesňuje trenér André Reinders. „Říká se, že na každou hodinu časového posunu bychom tam měli být den navíc, je to 9 hodin a 9-10 dnů by mělo stačit," doplnil uznávaný kouč, jenž společně s přítelem české zápasnice rovněž zamířili do Vegas, kde je zhruba za týden doplní i další kouč Jan Stach.