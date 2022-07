Druhý duel je tu, ten první Jindrová zvládla na jedničku. Při svém premiérovém vystoupení v hlavní sezoně organizace PFL dokázala na body přejet zkušenou Brazilku Vanessu Melo, díky čemuž si připsala hned tři body do tabulky. Češku to rázem vyneslo mezi nejlepší kvarteto zápasnic, které by se v konečném důsledku dostaly do vyřazovací fáze letošní sezony. Ještě ale nepředbíhejme, Jindrová k postupu potřebuje uspět i v dalším duelu.

Druhou soupeřkou před branami play-off bude kazašská judistka Zamzagul Fajzallanová. Rodačka z Astany má na svém kontě devět profesionálních MMA zápasů, během kterých prohrála pouze dvakrát. Jeden nezdar přišel právě při debutu v PFL, kdy Kazaška nestačila na Larissu Pachecovou, která zvítězila již po minutě a půl boje.

Martina Jindrová trénuje před klíčovým duelem v PFL s mladší sestrou. Bude jí mít i ve svém rohu!Video : Sport.cz

„Koukala jsem na ní, studovala jsem jí. Má černý pásek v judu, takže to asi bude dobrý (smích). Musím si dát pozor na takedowny, být rychlá a neustále ve střehu. Plán je to ukončit v prvním kole," naznačuje Jindrová, která by chtěla napodobit Brazilku Larissu Pacheco, jenž v minulém duelu zdolala Fajzallanovou v prvním kole na TKO.

Taktika do zápasu bude jasná, klíč k úspěchu představuje agresivní postoj. „Myslím si, že takový recept bude teď už na každou soupeřku. Ví, že vyhrávám v postoji, takhle jsem v Americe dvakrát uspěla. Celé to bylo v postoji, ani jedna ze soupeřek mě dokázala hodit na zem," prozrazuje jednatřicetiletá fanynka Viktorie Plzeň.

Jindrová odletěla do Atlanty, místa dění turnaje PFL, již 26. června. Do zámoří se vydala i se sestrou Romanou, která bude sloužit jako psychická podpora. V průběhu týdne trenérský tým doplnilo také velezkušené duo Petr Ondruš – Petr Kníže. Kompletní trojice bude během zápasu v rohu české zápasnice.

Martina Jindrová posiluje před dalším zápasem v PFL svůj tým. Kdo ho doplní?Video : Sport.cz

České zápasnici aktuálně patří třetí pozice. Do vyřazovací fáze soutěže postupují nejlepší čtyři, které si to následně rozdají o titul šampionky a šek ve výši jednoho milionu dolarů. Ani výhra na body by však Jindrové k postupu nemusela stačit. „Rozhodně potřebuju vyhrát. Když se mi to nepovede, tak do semifinále nepostoupím," dodala Jindrová.