„Jsou to nesmysly, jenom mi neprodloužili víza a musel jsem odjet z Česka, abych neporušil žádný zákon," sdělil Muradov začátkem srpna na sociálních sítích. „Teď moji právníci makají, brzy určitě dostanu vízum a vrátím se do Prahy," pokračoval.

„Je to správní řízení a my neznáme jeho obsah. Jestli pan Muradov k tomu něco řekl, tak oukej, na to má právo, ale my nevidíme do spisů. Ani nemůžeme poskytovat informace o nich," informovala Sport.cz Hana Malá z Ministerstva vnitra České republiky.