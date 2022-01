Jsem připraven být znovu šampionem. Po každé porážce jsem ještě silnější, hlásí legenda

Osmatřicetiletý polský zápasník byl před titulovou bitvou s Gloverem Teixeirou v roli velkého favorita. Naprostá většina expertů věřila v jeho vítězství, nicméně v zápase se stal pravý opak. Polotěžká váha se dočkala nového šampiona, kterým se stal o čtyři roky starší Glover Teixeira. Blachowicz neměl svůj den a v zápase prakticky nic nepředvedl.

„Glover byl těžký soupeř, ale v ten den jsem to nebyl já. Nechci to vysvětlovat do detailu, ale nebyl to můj den. Té noci jsem nebyl šampion. Byl jím Glover. Tentokrát ale nezapomenu na legendární polskou sílu. Vezmu si jí s sebou a vše bude zase takové, jaké má být," vyhlásil bojovně Blachowicz pro MMA Junkie.

Glover Teixeira rakibi Jan Błachowicz’i pes ettirerek 42 yaşında hafif ağır sıklet şampiyonu oldu! #UFC267 pic.twitter.com/JofkrUzyyo — S Sport (@ssporttr) October 30, 2021

Legendární polský tvrďák rozhodně končit nechce. Naopak má domluvený souboj s Aleksandarem Rakićem, který se uskuteční 26. března. Vítěz by mohl dostat titulovou šanci. Zajímavostí je, že na zmíněné akci by se měl objevit také český zápasník David Dvořák.

„Díval jsem se na jeho zápasy, takže vím, jak bojuje a jaký má styl. Je to silný, výbušný, mladý kluk. Je dobré, že on i já preferujeme boj v postoji, takže si to oba dozajista užijeme. Myslím si, že nás čeká spousta přestřelek, úderů, kopů a podobných věcí. Bude to dobrý zápas a jsem opravdu šťastný, že můžeme divákům nabídnout kvalitní zápas," neskrýval nadšení polský fighter.

A co bývalého šampiona vlastně žene zpět do klece? Touha znovu získat titul v polotěžké váze. Blachowicz věří, že by mu případná výhra nad Rakićem mohla přinést okamžitý boj o pás.

Foto: UFC Glover Teixeira sesadil Jana Blachowicze z trůnu polotěžké váhy.Foto : UFC

„Byl by to perfektní příběh, kdyby se mi povedlo porazit Rakiće a pak bych hned šel o titul, ale uvidíme, jak to vlastně bude. Pokud předvedu dobrý výkon, povede se mi třeba knokaut v prvním nebo druhém kole, tak mi možná dají šanci na titul. Ale možná to bude až po dalším zápase. Jsem připraven být znovu šampionem a nezáleží na tom, jestli před tím budu muset absolvovat jeden nebo dva zápasy," odpověděl odhodlaně.