Český bojovník s médii promluvil zhruba po měsíci. Zhruba od konce září si s týmem „naordinovali“ klid v přípravě a distancovali se od rozhovorů či veškerých záběrů z přípravy. „S týmem jsme si sedli a řekli, že chceme mít klid. Vždycky někdo přišel během tréninku a rušilo to. Nebyl tam přímo takový ten rytmus,“ popisuje jeden z trenérů Jaroslav Hovězák. „Bylo to super. Nemuseli jsme řešit věci kolem. Jen jsme trénovali a soustředili se na výkon,“ těší Martina Karaivanova, dalšího z koučů.

Diametrálně odlišné to bylo na straně o pět let staršího Pereiry, který se na sociálních sítích běžně pyšní pokroky v přípravě. „Mezitím, co jsem udělal mediální embargo, tak se Alex chlubil veškerými videi a vším možným. Beru to tak, že pokud si je sebejistý a věří si, za což jsem rád, protože mi ukáže nejlepší stránku. V tom případě mu za to děkuji. Pojďme ho předčít,“ věří si český samuraj.

Procházka se do klece vrátí zhruba po roce a půl od jeho posledního duelu. Brzo to navíc bude dvanáct měsíců od doby, kdy si vážně poranil rameno a získaný titul v duelu proti Teixeirovi sympaticky uvolnil zpět mezi ostatní uchazeče. „Musím říct, že chvílemi to byl boj, hlavně co se týče rekonvalescence, rehabilitace a přizpůsobování se novým věcem. O to víc mě to ale bavilo. Nacházet cestu, ať si zase osahávám nové úhly pohledu,“ popisuje výhody dlouhé pauzy.

Operované rameno, jehož rozsah poranění byl i podle lékařů v UFC vážný, žádné obavy v týmu českého bojovníka nevyvolává. „Po operaci mu hlavně drží, měl servané rotátorové manžety a teď má po celé plastice. Rameno má lepší jak předtím, byť rozsah asi nebude takový,“ chválí Hovězák. „Za mě je ještě silnější, komplexnější a mentálně silnější,“ přikyvuje dlouholetý parťák Karaivanov.

Přišly i zásadní změny před klíčovou událostí. „Měl jsem zodpovědnosti za víc věcí, jelikož jsem se rozhodl jít tuhle cestu sám a být sám. Mám na mysli vztahově, co se týče partnerky a lidí kolem sebe. Musel jsem to dost očesat a věřím, že je vše na správném místě,“ doufá. „Soustředil jsem na svoje věci a čistě na boj a jeho posouvání. To je něco, na co člověk opravdu potřebuje mít čistou hlavu, ticho, a především to vnitřní ticho. To se neslučuje s tím, abych měl kolem sebe furt někoho. Teď jsem takový samotář, což mi na druhou stranu dává sílu,“ motivuje se jednatřicetiletý rodák z Hostěradic.

Klid na přípravu pomáhal brousit zápasovou formu. „Jiří na mě udělal obrovský dojem tím, jak se blíží zápas, tak vystupňoval svůj výkon, který je schopný podávat. Hodně to pramení z mentálního nastavení. Z těch všech věcí dokola se pak skládá výkon, který je schopný podat. Nadlidská úroveň. Je zážitek se na to dívat,“ má radost Jan Stach, novic v trenérském týmu zaměřující se na boj na zemi.

Blíží se odlet do New Yorku, kde bude finišovat příprava před klíčovou titulovou bitvou, ke které dojde ve slavné Madison Square Garden. „Chceme pokračovat v tréninku. Je tam 6hodinový jet lag, potřebujeme se srovnat časově. Máme tam domluvené i nějaké gymy a tréninky. Po přesunu na fight week budou i mediální povinnosti,“ líčí Hovězák. „Pojedu spíš už jen regeneračně a budeme to s týmem dolaďovat. Už to zaklaplo,“ popisuje Procházka.