Žádné drama se neočekává. I když, jak mnozí říkají, MMA je sport a stát se může vše. Přesto se téměř bez výjimky očekává výhra Patrika Kincla, který by se tak měl stát novým šampionem střední váhy. Alespoň tak to vidí česko-slovenské MMA hvězdy, které dostaly jednoduchou otázku "Kdo vyhraje"?

David Dvořák (UFC)

Bohužel nemohu říct, jak přesně ten zápas bude probíhat a jakým způsobem Patrik vyhraje. Jsem ale přesvědčený o tom, že to bude právě Patrik. Už jen vzhledem k tomu, že jsem jeden z jeho trenérů. Budu u něj v rohu, takže nemůžu říct žádné zákulisní věci. Za mě je Patrik ve všech směrech lepší než Pirát. Jediné, co Pirát má, je velká huba. Toť vše, nic víc tam nemá. Je to MMA, vždycky se může stát nějaká náhoda, nějaký šťastný úder, ale v tomhle případě tomu nevěřím. Počkáme si na sobotu, tam si vezmeme titul a pojedeme zpět do Hradce.

Andrej Kalašnik (OKTAGON MMA)

S Patrikem Kinclem jsem měl měsíc zpět možnost spárovat a je ve výborné formě. MMA není sport, kde hraje Barcelona proti Zbrojovce Brno, tam je to víceméně jasné. Tady může přijít jeden úder, jedna technika a je hotovo. Viděli jsme to i v UFC. Každopádně to vidím na výhru Patrika. Vím, jak zápasí, na scéně ho sleduju dlouhou dobu, takže mu věřím. Proti Pirátovi nic nemám, pořádně se neznám ani s jedním, ale co se týče zkušeností, tak určitě Patrik.

Viktor Pešta (PFL)

Vidím to jednoznačně. Vyhraje Patrik Kincl a tipnul bych si, že ve druhém kole na submisi. Podle mě takový rear-naked choke by se mu mohl povést.

Tadeáš Růžička (RFA)

V MMA světe se zas tak moc neorientuju, každopádně o vítězi mám jasno, a tím je Patrik Kincl.

Václav Mikulášek (OKTAGON MMA)

Je to pro mě těžké, mám rád oba. S Pirátem i Páťou jsme dobří kamarádi. Asi bych to přeci jenom trochu víc přál Pirátovi. Není to ale kvůli tomu, že bych cítil něco zlého vůči Patrikovi. Ale je to kvůli tomu, že Pirát je hladovej a zaslouží si to. Není to fighter, který by si bral lehké soupeře. Zápas to podle mě bude hodně všestranný, opatrný z obou stran. Určitě se bude odehrávat hlavně na zemi, kde má Patrik výhodu, protože má lepší wrestling. Co se týče strikingu, tak tam to podle mě bude vyrovnané. Kincl bude na tom silově lépe, přeci jenom v 84 je jako doma, je fakt velkej. Co jsem viděl i slyšel, tak má fakt sílu. Strašně se na ten zápas těším, určitě bude skvělej z obou stran.

Michal Martínek (ACA)

Vycházím z hlediska logiky a toho, co je psáno. Ať už to jsou nějaké výsledky, titulové zápasy a celkový kredit, tak to hraje do karet Patrikovi. Léta zápasil venku ve světových asociacích a v cizině. Pirát převážně doma. Na zakládě toho se podle mě projeví zkušenost a vyhraje Patrik. Pirát se ale hodně zlepšil, maká systematicky, přešel do nového gymu a dělá vše pro to, aby byl lepším zápasníkem. Slibuju si od toho dobrej zápas, porovnání tuzemské a světové scény a jsem na to velice zvědavý. Za mě ale vidím výhru Patrika, ideálně do třetího kola. Je to ale MMA a stát se může vše.

Milan Ďatelinka (OKTAGON MMA)

Samozřejmě fandím Pirátovi, je to srdcař, dříč. Ale co se týče Patrika, tak ten je také hodně zkušený, možná trochu zkušenější než Pirát. Podle mě je to asi favorit. Já ale stojím při Pirátovi, budu mu fandit a držet palce, aby se mu povedlo získat titul, když se to mně nepodařilo.

Miroslav Brož (RFA)

Pirát je kvalitní soupeř, ale myslím si, že Patrik Kincl je o level výš a to v zápase předvede. Slyšel jsem, že je v TOP formě. Můžeme se bavit třeba o Polsku, kde zápasil se Soldićem a první kolo podle mě dokázal i urvat. To je podle mě u nás trochu nedoceněné. Kincl si v zápase proti Pirátovi prosadí to, co bude chtít. I když je Pirát kvalitní zápasník, tak to vidím na Kinclovu výhru.

Ronald Paradeiser (OKTAGON MMA)