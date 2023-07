„Když skončil zápas, tak jsem šel a říkal jsem: ´Pás je v pr*eli, viď?´. On na to odpověděl, jako... On to akceptoval. On sám si myslel, že prohrál. Však i David Kozma, jeho nejlepší kamarád, po čtvrtém kole říkal, že už to bude těžko otáčet. Pár lidí to tak vidělo," říká přesvědčivě Vémola u mikrofonu s populárním slovenským rapperem Rytmusem.

Za několik minutek byl opak pravdou. Všichni tři sudí rozhodli o drtivé Kinclově výhře na body, pro něhož hrál i fakt, že na rozdíl od jeho rivala neutrpěl žádné výrazné poškození v obličeji. „Člověk by se tomu zasmál, ale vsadím levé vajco, že tenhle nesmysl pár volů vezme vážně a bude mi to chodit do komentářů a zpráv. Něco jako s tím udáním k vymyšlené kauze, ke které se Karel doznal. Holt těch úderů v zápase proběhlo víc, než jsme si mysleli," reagoval na sociálních sítích třiatřicetiletý Kincl.

Vémola zopakoval i to, že byl v průběhu zápasu přesvědčený o svém bodovém vítězství. „Byl jsem přesvědčenej, že ten zápas vyhrávám tím svým tlakem. Kdybych tušil, že je to jinak, tak tam v čtvrtém a v pátém kole prostě vletím. Lidi, co mě znají, to moc dobře vědí. Bylo by mi úplně jedno, jestli by mi dal KO nebo mě uškrtil na submisi, prohra je totiž furt prohra," říká.

Bodovou porážku přesto nemá rozhodčím za zlé. „O vítězi rozhodují rozhodčí, já si to v kleci můžu ukončit sám, což jsem bohužel neudělal. Neukončil jsem šampiona a prohrál jsem, to je jasné. Mě na tom mrzí jen to, že jsem nevěděl, že prohrávám. Kdyby ano, tak tam prostě vlítnu, ukážu lidem, že to srdce fakt mám. Nechal bych tam prostě fakt všechno. Jak po zápase řekl i rozhodčí Touš, na rozdíl od Kincla jsem byl připravenej tam klidně i chcípnout," rozpovídal se osmatřicetiletý válečník.

Foto: Oktagon MMA Patrik Kincl (vlevo) v souboji s Karlosem Vémolou.

V zápase rozhodlo i to, že Vémolovi nevycházela jeho dominantní zbraň – strhy a následná kontrola soupeře na zemi. „Rozhodilo mě, že jsem ho nedokázal hodit. Na druhou stranu, on se na zápas připravoval dlouhých pět let. Nesoustředil se na nic jiného, byl posedlej odvetou se mnou. Za tak dlouhou dobu se dá stihnout spoustu práce. Udělat si doktorát, vystudovat vysokou školu," popisuje dlouhou cestu k odvetě.

Pro dlouholetého rivala přesto měl slova chvály. „Jak jsem ale říkal už před zápasem, i když ho nemám rád, on je jeden z nejchytřejších zápasníků. A udělal to prostě fakt chytře," uznal Kinclovy kvality. „Myslel jsem si, že ho budu honit po ringu a budu zkracovat vzdálenost a hodně se hýbat. Místo toho přišel on za mnou, což asi nikdo neočekával," přemítá nad situací.

Řeč padla i na Vémolův rozmlácený obličej, se kterým bojoval především v koncovce zápasu. „Když ti někdo dá bombu, která bolí, tak uhneš a ustoupíš. Jenže, když tě někdo oťukává stokrát za sebou a žádnou bolest necítíš, tak nemáš důvod někam uhýbat. Kdyby mě to bolelo, tak bych tam fakt nezůstával," vysvětlil Vémola, kterého již 29. července čeká návrat zpět do klece. Na turnaji Oktagon 45 na pražské Štvanici změří síly s Argentincem Lucasem Alsinou. Porážku s Kinclem má přesto stále v hlavě.