Po oznámení jste se vyjadřoval tak, že jste do diskuze pod příspěvek napsal smějící se smajlíky. Jak jste to myslel?

Prostě mi to přišlo vtipné, když Karel promuje svůj zápas na Štvanici jako, že ho čeká největší zápas v kariéře s nejlepším soupeřem, a pak se oznámí borec z třetí světové stovky žebříčku. Něco podobného, jako bylo v Liberci s Al Matavem. Znovu se jedná o někoho, kdo v Oktagonu ještě nezápasil. Navíc je to postojář s minimem wrestlingu a země. Přišlo mi to vtipné. Pak se navíc v diskuzi strhly nějaké komentáře...

Povídejte.

Byly tu nějaké komentáře na mojí stranu, což mi opět přišlo lehce vtipné. Ti lidé, jeho fanoušci, by se měli z mého pohledu cítit podvedení, protože vnímají prohlášení od Karla jako top zápas, a pak si někdo akorát tak přijede pro výplatu. Je zajímavé, jak to jeho fanoušci vnímají. Ve finále je to i vtipné.

Je pravda, že rozdíl ve světovém žebříčku je znatelný (v polotěžké váze 51 vs. 213 místo).

Je to tak, je to další Al Matavao, prostě další potrava. Přijde mi to škoda vůči fanouškům i organizaci, která chce růst a mít dobré zápasy. Většina zápasů je vyrovnaná a teď tam přijde něco, co předem víme, jak dopadne.

Je to tedy soupeř podobného typu, jako byl Al Matavao, kterého Vémola před vaším zápasem porazil za tři minuty?

Ano, vidím to úplně stejně. Úplně stejný průběh zápasu, možná o něco hladší.

Jak zápas podle vás dopadne?

Podle mé predikce bude konec v prvním kole. Arm triangle, rear-naked choke nebo ground and pound. Něco na tenhle způsob.

Je šance, že by Vémola mohl Alsinu mohl podcenit a případně prohrát?

Tak desetiprocentní šance, že ho soupeř trefí, tam bude (smích). Víc bych tomu nedával. Vidím, že to bude jednoznačné. I na Tipsportu, kde je na Karlose kurz 1,03, to vidí dost podobně.

Údajně byl ve hře i souboj s polskou legendou Michalem Materlou. Co byste tomuhle zápasu říkal?

Materla by byl zajímavý soupeř, nejen jménem. Navíc poslední zápas měl velice dobrý. Zároveň si myslím, že by ho Karel dokázal porazit. Pro objektivního fanouška česko-slovenského MMA by to byl super zápas, ale obávám se, že už v momentě, kdy se o Materlovi mluvilo, tak si myslím, že měl nějakou operaci v nemocnici. Zaznamenal jsem to na sociálních sítích. Samozřejmě nevím, jak náročné to bylo, třeba by byl ready nastoupit...ale jeho jmenování jsem nebral jako vážnou informaci. Kdyby to ale mělo vyjít do budoucna, tak by to pro Karla mohl být dobrý zápas. I pro fanoušky.

Vémola navíc říkal, že by právě souboj s Materlou mohl být po potenciálním duelu Procházka vs. Blachowicz největší polsko-český souboj. Bral byste to stejně?

Asi ne. Kdyby to bylo třeba pěti, šesti či sedmi lety, tak asi jo, ale teď to takhle nevnímám. Ale je možné, že by se to takhle dalo promovat.

Patrik Kincl porazil Karlose Vémolu v jeho vlastní hře. Terminátor skončil s pořádně rozbitým obličejemVideo : Oktagon TV

Ve hře byl i jiný polský zápasník, Rafal Haratyk, který se dokonce s Vémolou přestřeloval na sociálních sítích. Ani tady to ale nevyšlo.

Byl jsem z toho také překvapený. Jsem v kontaktu s jeho manažerem v Artnoxu s Arturem, se kterým spolupracuji. Psal mi, že čekají na potvrzení. Kontaktovali i Oktagon, kterému se to líbilo, ale pak dva dny přestal komunikovat. Nevěděli, kde je chyba. Myslím si, že chyba byla na druhé straně. Ale jak říkám, co mám informace od jeho manažera, tak ten zápas chtěli a byli připraveni na Štvanici nastoupit.

Podle vyjádření Oktagonu měl Haratyk platnou smlouvu s organizací Ares a rovněž je v šetření jeho dopingová kauza.

Dopingovou kauzu jsem nezaregistroval. Na druhou stranu bych se tedy Oktagonu nedivil, proč do toho nešli...Ale bylo tam ještě jedno polské jméno, které mělo o zápas zájem. Tady to také nic nevyšlo. Karel se to samozřejmě snaží hrát na to, že je hrozně těžké mu sehnat soupeře. Podle mě je opak pravdou. Spousta zápasníků by ten zápas chtělo a nemuselo by letět z Argentiny. Holt si zvolil tuhle cestu, mně to přijde vtipné a směju se tomu. Koneckonců každý si o tom může udělat svůj obrázek.

Co takový zápas Karlosovi tedy vlastně může dát?

Dívám se na to z hlediska byznysu. Dokud lidi na to budou kupovat lístky a bude to baštit zástup těch lidí, byť už na něj na galavečerech hodně pískají, tak to budeme sledovat třeba další tři roky. Je to byznys. Kdyby to neprodávalo lístky a lidi to nezajímalo, tak nic takového asi být nemůže.

Vy budete osobně přítomen na páteční Štvanici, nenecháte si ujít ani tu sobotní, kde bude mít zápas právě i Karlos?

Na páteční bych měl být...ale co se týče soboty, tak čekám na Ondru Novotného (spoluzakladatel Oktagon MMA), zda mě tam bude chtít na oba dny. Pokud ano, tak rád zůstanu a podívám se na oba galavečery.

Foto: Oktagon MMA Karlos Vémola (vlevo) a Patrik Kincl bezprostředně po závěrečném gongu.

Právě na páteční Štvanici se dozvíte jméno (Robert Bryczek proti Samuelu Krištofičovi) pro příští obhajobu pásu střední divize, na kterou si ale ještě pár měsíců počkáte. Nemáte v plánu jít do jiného zápasu v jiné váze, abyste tak dlouho nestál?

Nebránil bych se tomu (smích). Když Karel může zápasit s pytlem, tak bych si samozřejmě také vzal někoho z Argentiny a vydělal bych si na dovolenou. Ale myslím si, že z pozice šampiona si tohle nemůžu dovolit. Asi by mi to bylo i trapné, holt musím čekat...Je ale pravda, že jsem se zkoušel domlouvat s Ondrou Novotným ohledně veltrového titulu, kde je zase problém v tom, že šampion Kaik Brito jde do Contenderu (boj o smlouvu s UFC - pozn. red.). Tady to také nehrálo moc do karet. Byť ne úplně rád, tak musím počkat.

Je pravda, že veltrová váha teď víceméně stojí...

No jo, stojí. Bohužel, člověk s tím nic neudělá. Maximálně by se dal vymyslet prozatímní titul, ale to zase není to nic, co by mě zajímalo. Velká jména jsou totiž v Gamechangeru, budu se proto soustředit na střední váhu a uvidíme.

Vím, že to není na vás, ale kdy byste se chtěl ukázat zpět v kleci?

Něco v merku můžu mít, ale bude záležet na tom, zda se vítěz souboje Bryczek vs. Pirát nezraní a jak bude hladový po tom, dojít si pro titulový zápas. Mně by se osobně líbil září nebo říjen, ale nemám to ve svých rukách. Záleží, kdo a jak vyhraje a jak bude ready.

Podle kurzů je favoritem Polák Bryczek. Vidíte to podobně?

Myslím si to samé, objektivně ho tak vnímám. Jednak bych si přál, abych podruhé nezápasil s Pirátem a šel bych do nového zápasu. Zároveň by to pro mě byla nová motivace a vítr do přípravy.

Zas na druhou stranu, Piráta jste v minulosti už porazil, tudíž byste věděl, co na něj platí?

To ano. Zároveň se bojím toho, abych přípravu úplně nepodcenil. Na druhou stranu by i Pirát věděl, na co se připravovat...

Když trochu odbočím, 21. července vám bude 34. Jak oslavíte narozeniny?