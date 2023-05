Fotogalerie +7

V šatně i několik desítek minut před dlouho očekávaným soubojem piloval techniky, aby velezkušeného Vémolu dokázal eliminovat v jeho nejsilnější zbrani. Společně s trenéry proto nacvičovali různé varianty toho, o co by se Terminátor mohl pokoušet. Jednalo se o nácviky boje v klinčích a na zemi.

Následovaly i postojové pasáže, ve kterých se Kincl snažil co nejméně dráždit problém s rukou, který se mu dostavil jen několik dnů před zápasem. „Trestat, trestat, trestat, až spadne!" radil svému svěřenci trenér Dušan Macák. „Jeden i dva údery vydrží, třetí už ne," prohlásil zkušený trenér.

Rozcvičování se hradeckému rodákovi přesto znepříjemnilo. Dostával křeče do lýtek, které mu musel jeden z kolegů rozmasírovat. „Ještě trochu tahá pravé lýtko. Ale snad to nejde ke křeči," prozradil Kincl směrem ke svému týmu. „Průběžně to protahuj," nakázal mu trenér Macák.

Pak už došlo k boji, který pro Kincla dopadl skvostně. Terminátora sice v pětikolové bitvě nepřetlačil před limitem, přesto u sudích zvítězil jednomyslně na body. Radost se po odchodu z klece pochopitelně přenesla i do šatny, kde Kincl slavil s trenérským týmem přímo před kamerami. „Je to tam!" zařval Macák a následovala hromadná objímačka.

„A on (Vémola) to ani neviděl," zaznělo dále od jednoho z trenérů, který narážel na Vémolův potlučený obličej. „V půlce čtvrtého kola jsem se začal radovat, že je konec zápasu a zastaví to rozhodčí," prozradil s úsměvem David Dvořák, další člen Kinclova týmu.

Kincl okamžitě líčil zkušenosti z pětikolového pasování u pletiva. „Už od začátku mi nepřišel silnej. Když mě ale hodil, tak jsem cítil, že má páru. V klinči u stěny ale ne. Víš, že kdybych se hned nezvedal, bylo by to v p**i," kroutil hlavou Kincl. „Jsem spokojený a tenhle večer si ještě vychutnám. Jsem rád, že to klaplo. Když opravdu něco chcete a už to nevypadá, že to dopadne a máknete na tom, tak se to může zlomit," rozloučil se s úsměvem.