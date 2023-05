Už jste stačil vstřebat zážitky ze sobotní O2 areny?

Zatím moc ne, od té doby jsem naspal asi 12 hodin (úsměv). Opravdu to byla obrovská událost, ze které mám skvělý pocit. Jakoby se začala psát nová kapitola česko-slovenského MMA. Máme reakce od zápasníků. Od Patrika, Attily nebo Karlose. Uvidíme, co přinesou nejbližší hodiny.

Byl to rekordní turnaj z hlediska sledovanosti?

Historicky jsme prodali nejvíc PPV (pay-per-view, placený přenos), co se nám kdy povedlo. Fantastická čísla měla i poturnajová tisková konference včetně pátečního oficiálního a veřejného vážení.

Pochopitelně se nemůžu nezeptat na odvetný zápas Vémoly s Kinclem. Co jste na něj říkal?

Překvapilo mě, jak se Patrik dokázal na Karlose připravit. Myslel jsem si, že i v případě, kdy se člověk na Karlose připraví nejlépe, jak dokáže, tak ho přesto nedokáže ubránit a ocitne se na zemi. Teď tomu tak nebylo. Patrik to měl pod kontrolou a povedlo se mu zastavit jeho nejsilnější zbraň. V ten moment bylo rozhodnuto. Během zápasu jsme si s Attilou Véghem říkali, že Karlos přišel o hlavní zbraň a jinou další nemá. Nemohl změnit taktiku, protože jinou neměl. Nemá jiný styl boje, na který by přešel. Klobouk dolů před Patrikem, který Karlose dokázal fantasticky odzbrojit.

Foto: Oktagon MMA Patrik Kincl a spoluzakladatelé organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný (vlevo) a Pavol Neruda.

Průběh zápasu vás nepřekvapil?

Asi jsem si to představoval úplně jinak. Ne tak, že by Karlos byl až takhle ozdbrojený... Patrik si dokonce v závěru dovolil i parádičky pro fanoušky.

Pro Karlose muselo být frustrující, že mu celých pět kol nevycházela taktika...

Přesně tak. Když ale on sám po zápase napsal, že si myslel, že vyhrával, tak se tomu teď zpětně asi ani moc nedivím. Je to ale zvláštní. Bojovníci asi tolik nerozumí pravidlům, které byly zavedeny před dvěma lety. Dnes už platí, že z hlediska bodů hraje největší roli damage (poškození soupeře). Takedowny či tlak jsou sekundární. Překvapuje mě, že si to Karlos neuvědomoval. Je zajímavé, že mu to nedokázal říct ani jeho trenérský roh.

Jak ale sám Kincl řekl, tenhle průběh zápasu mu vyhovoval. Karlose porazil jeho vlastní zbraní.

Úplně. Ale až tak jednoduše? Minimálně bych řekl, že s tím bude sakra práce, což podle mě i byla. Tohle Patrik trochu zlehčuje, natrápil se. Když v pozdějších kolech boxoval, tak to nebyly žádné rychlé rány. Také on byl z toho neustálého pasování unavený. I přesto Karlosovi dokázal celou dobu vzdorovat.

Kincl u bodových sudích vyhrál jednoznačně, dva rozhodčí to viděli 50:45 a třetí 49:46 (max. 10 bodů pro bojovníka za kolo). Viděl jste to stejně?

Podle mě ano. Na tom jsme se ale s Ondřejem Novotným (spoluzakladatel organizace ) neshodli. Těch 5:0 na kola se mu nezdálo, já jsem ale opačného názoru. Každé kolo bylo podobné. Karlos sice tlačil, ale nepředvedl žádný takedown. Nebyly tam ani žádné rány...

Co na vítězství Patrika Kincla říkají manželka a parťák? Věděli jsme, že to cinkne!Video : Sport.cz

Co jste říkal na Karlosovy potlučeniny v obličeji? Jedno oko vypadalo dost děsivě...

Myslím si, že na něj viděl, ale omezeně. Měl to opravdu nateklé a byla to hrůza.

Jak těžké to nyní pro něj bude?

Opravdu náročné. Kdyby prohrál třeba na KO nebo TKO, tak by si mohl říct, že udělal chybu a pro příště bude lepší. Když vás ale někdo takhle odzbrojí a najde na vaši nejsilnější zbraň recept, tak to je něco jiného. Patrik dalším soupeřům ukázal, jak na něj vyzrát. Něco podobného proti Karlosovi dokázal i Attila. Bude zajímavé sledovat, jak se s tím teď vypořádá. Co změní nebo udělá ve své přípravě, aby byl znovu nebezpečný a dokázal vítězit? To teď sám nevím. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že je to jeden z nejlepších zápasníků na naší scéně, možná úplně ten nejlepší. Byl jako první v UFC. Zápasí celý život a má to v sobě. Věřím tomu, že si s tím dokáže poradit a uvidíme ho zase bojovat.

Příliš tomu nepřipadává i kritika směrem k Vémolovi, souhlasíte?

Nikdo si nedovede představit, co se s člověkem děje, když se do něj takhle lidi pustí. Dva národy... absolutně se mi nelíbilo, když Karlos celý zbitý opouštěl O2 arenu a lidé před halou skandovali Patrikovo jméno a vypískávali ho. Takhle se přeci fanoušci nechovají. Trochu mě to zamrzelo, Karlos toho schytal opravdu hodně.

Lidé zapomínají na to, co Karlos pro česko-slovenské MMA udělal, viďte?

Souhlasím, tohle si nezaslouží. Je to sice kontroverzní zápasník, který má dva tábory lidí. Ti, co ho nenávidí, nebo milují. Ale stále má obrovský odkaz. Po turnaji člověk pomalu nenašel sportovní web, kde by se nepsalo o Karlosovi. Nebylo to o tom, že je Kincl šampionem, ale že se mu povedlo porazit Vémolu. Všechno je jenom o Vémolovi. Dokazuje to, jak obrovské má jméno. Proto si myslím, že jako zápasník nekončí. Je v jednom z nejtěžších momentů kariéry, to bezpochyby. Musí se z toho oklepat a jít dál. Bude nás zase bavit a to i v případě, že ho máme, nebo nemáme rádi. To zatím nikdo jiný na domácí scéně nedokáže.

Ten zápas byl nuda, já sám jsem se tam nudil, přiznává Patrik Kincl. Co si dopřeje hned po vítězství?Video : Sport.cz

Je v horší situaci, než ve které byl po porážce s Attilou Véghem v roce 2018?

(zamyslí se). Mám z toho mála, jak se zatím od porážky s Kinclem zachoval, pocit že to zvládá lépe. Možná to je i díky té zkušenosti s Attilou. Už to nemusí být takové, jako před čtyřmi lety. Ale kdo ví, co se v něm odehrává...

Měl jste o Karlosovi info bezprostředně po zápase? Údajně musel do nemocnice.

Ještě v noci napsal, že byl v nemocnici. Chvíli jsme si říkali, jestli tam opravdu jel, protože nebyl na tiskové konferenci. Údajně dostal nějaký šok. Posílal nám video z nemocničního lůžka, ve kterém sám říkal, že z konference nechtěl utéct. Tak se nezachoval ani před čtyřmi lety staré porážce proti Attilovi. Teď potřebuje čas.

Je pravda, že se Karlos vyjádřil na sociálních sítích, kde mimo jiné napsal, že se už do střední váhy vracet nehodlá. Padá tím i možnost případného třetího zápasu s Kinclem?

Myslím si to samé, ale nikdy neříkej nikdy. Život a osud nás k tomu může dovést. Z mého pohledu jsou teď na to malé šance.

Naplánovanou má další odvetu, na konci roku s Attilou Véghem. Mohla by to pro něj být vzpruha?