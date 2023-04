Fotogalerie +1

Adesanya na konci loňského roku po tříletém kralování na trůnu přišel o pás šampiona a bylo velice zajímavé sledovat, co to se zdánlivě neotřesitelným bojovníkem udělá. Navíc se tehdy jednalo již o třetí porážku s nezastavitelným Pereirou, kterému Nigerijec nejprve dvakrát podlehl v kickboxu, a následně to schytal také v MMA bitvě o pás, ve které padl až v samotném závěru.

Proti dlouholetému rivalovi to při čtvrtém měření sil nejprve v úvodním kole vypadalo na taktické šachy, které se pozvolna začaly měnit v postojovou válku, jenž nabírala na atraktivitě každým úderem. To nejlepší se ale rozjelo až ve druhé pětiminutovce, kdy oba bojovníci bavili napěchované ochozy tvrdou řežbou.

Alex Pereira vs Israel Adesanya II Izzy regains the title🔥pic.twitter.com/CCyo5a0kvB — 🔥 Combat Sports Vids (@FireMMAVid) April 9, 2023

Kopy na hlavu, rychlé postojářské kombinace, a také přebírání otěží z jedné strany na druhou. Bylo znát, že bitva v postoji je pro Brazilce Pereiru vítanou zbraní. V posledních vteřinách druhého kola to paradoxně se sebevědomím přehnal. U pletiva sice do soupeře bušil pěstmi a také kolenem, jenomže si záhy nepohlídal tvrdou kombinaci, která jej nečekaně snadno sestřelila k zemi. KO!

UFC 287 hlavní karta, výsledky Alex Pereira - Israel Adesanya Vítěz: Adesanya (2. kolo - KO) Gilbert Burns - Jorge Masvidal Vítěz: Burns (body - jednomyslně) Rob Font - Adrian Yanez Vítěz: Yanez (1. kolo - TKO) Kevin Holland - Santiago Ponzinibbio Vítěz: Holland (3. kolo - KO) Raul Rosas Jr. - Christian Rodriguez Vítěz: Rodriguez (body - jednomyslně)

Z Adesanyi rázem tryskaly emoce. Dlouholetému rivalovi to vrátil a symbolickým gestem do něj „nastřílel" několik šípů. Radosta byla obrovská. Ve varu byli také fanoušci, kteří si následně vychutnali i oslavný taneček a pozápasový rozhovor. Adesanya na čtvrtý pokus konečně porazil brazilského tvrďáka, který se horko těžko zvedal ze země, a znovu se stal tak šampionem střední divize. Jméno třiatřicetiletého rodáka z Lagosu je opět tučným písmem vyryto do historie UFC.

„Už při nástupu bylo vidět, že Adesanya tam jde s jiným rozpoložením. U Pereiry to byla klasika. Když člověk vidí jeho výraz, tak ani nechce být jeho soupeř," komentuje zápas pro Sport.cz trenér Martin Karaivanov. „V prvním kole Adesanya víc pracoval. Snažil se najít skuliny a rytmus. Pereira lovil a bylo vidět, že cokoliv udělá, tak smrdí KO každou chvílí."

ISRAEL ADESANYA MET KO ALEX PEREIRA ET S’IMPOSE ENFIN FACE AU BRÉSILIEN AU BOUT DU 4ÈME COMBAT 🤯🤯🤯🤯#UFC287 pic.twitter.com/rbybpjI998 — La Sueur (@LaSueur_off) April 9, 2023

„Ve druhém kole tempo trochu vystupňovalo. Vypadalo to, že Pereira začne demolici. Navíc se zdálo, že Adesanya má lehce rozkopanou levou nohu a mohlo by se schylovat ke konci," předpovídal brněnský kouč před fatálním momentem. „Adesanya si zkušeně počkal a využil krátkého momentu. Zaútočil, sedlo to a dokončil to. Rozhodně jsem nečekal takový konec, ale věřil jsem, že Adesanya to půjde ukončit jednou pro vždy. Neměl co ztratit. Za mě skvělý výkon, klobouk dolů," líčí trenér nejúspěšnějšího českého bojovníka Jiřího Procházky.