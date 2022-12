Dlouhé boje až do posledních vteřin? To mimo několika výjimek nebylo k vidění na v pořadí sedmatřicátém číslovaném turnaji organizace Oktagon MMA. V kulatém kolbišti naopak probíhal jeden z nejrychleji odbojovaných galavečerů, jehož průběhem se v ostravské Ostravar aréně bavilo zhruba dvanáct tisíc fanoušků.

„Suverénně můžeme tenhle turnaj vyhlásit jako nejšílenější v naší historii. To, co bojovníci předvedli a bavili nás celý večer, to bylo něco neuvěřitelného. Znovu nám ukázali, jakým krásným sportem dokáže MMA být," neskrýval nadšení na pozápasové tiskové konferenci promotér Palo Neruda.