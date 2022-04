Po dalším úspěšném vystoupení v thajském boxu se znovu vydává do vod MMA. Slovenská zápasnice Monika Chochlíková se po roce vrací do klece a zúčastní se ostravského turnaje OKTAGON 32, kde její soupeřkou bude Peruánka Alessandra Pajuelo. Pro domácí scénu se jedná o velkou neznámou, podobně to vnímá také Slovenka. „Zrovna o téhle zápasnici bylo náročné najít nějaké informaci. Zrušila si sociální sítě, takže jdeme do neznámých vod," zní před zápasem.

Naposledy jste měla zápas v lednu v postoji v organizaci PML. Ten jste zvládla a pak jste se začala připravovat na MMA. Cítíte se aktuálně dostatečně připravená?

Jsem snad nejlépe připravená ze všech zápasů v MMA. Doufám, že to bude v zápase znát. (smích)

Jak těžké bylo se v přípravě přeorientovat na MMA tréninky?

Těžké. Tři nebo čtyři měsíce jsem MMA vůbec nedělala, měla jsem mistrovství světa v thajském boxu i K-1. První tréninky byl hodně náročné, i to málo, co jsem uměla, tak jsem zapomněla. Na začátku jsem se trápila. Postupem času to bylo o dost lepší, začaly fungovat věci, které jsem uměla už předtím, plus jsme do toho zakomponovali další věci, které jsem ještě neuměla.

Jaká příprava je těžší? Na thajský box nebo MMA?

To je těžká otázka. Momentálně jsou pro mě MMA přípravy těžší. Je to z toho důvodu, že se učím i techniku. Co se týče thajského boxu nebo K-1, tak tam základní techniku nemusím ani moc řešit. MMA dělám, když mám trochu volnější čas. Musím pracovat na technice a furt se učit něco nového. Moje tělo není zvyklé na tenhle pohyb, takže potřebuju víc regenerovat. Příprava na MMA je pro mě těžší, ale věřím tomu, že čím víc budu mít zápasů v MMA, tím bude příprava lehčí.

Svůj poslední MMA zápas jste měla před rokem, jak jste se od té doby podle vás posunula?

Moji trenéři říkají, že jsem se hodně zlepšila, především na zemi. Z každé pozice umím zaboxovat, umím páky. Na zemi jsem podle nich nebezpečná. Uvidíme, jak to bude vypadat v zápase. Určitě se nebráním ani tomu jít na zem.

Zápasit budete na turnaji v Ostravě, vaší soupeřkou bude Peruánka Alessandra Pajuelo. Co jste za tu dobu o ní zjistila?

Skoro nic. Je to úloha mých trenérů, kteří o soupeřkách zjišťují informace. Zrovna o téhle zápasnici bylo náročné najít nějaké informace. Zrušila si sociální sítě, takže jdeme do neznámých vod. Jediné, co vím, je, že mezi profesionálkami má bilanci 1-0. V amatérech snad krom jednoho zápasu vše vyhrála. Sama jsem zvědavá, co na mě v kleci bude čekat (smích).

Nemáte strach, že by zápas na poslední chvíli nevyšel? Soupeřka se může zranit, onemocnět.

Mám. Ještě větší strach mám kvůli tomu, že si zrušila sociální sítě, nic tam nemá. Obávám se toho, nikdy se mi to nestalo, takže snad se to nestane ani teď. Věřím tomu, že soupeřka přijede a společně si to v kleci užijeme.

Pro vás by bylo těžší sehnat nějakou náhradu.

Myslím si, že bych skončila bez zápasu. Už teď bylo těžké mi nějakou najít. Neustále jsem se ptala, jestli už nějakou našli, ale nic v dohledu nebylo. Nějaké strany to odmítaly, byla tam i jedna, která měla tři nebo čtyři zápasy v UFC. To moji trenéři odmítli.

Třetí zápas v MMA, třetí cizinka. To vám české nebo slovenské zápasnice nenabízí? Nebo prostě nejsou?

Asi si to trochu i myslím. Když sháním sparing partnerky, tak všechny mají nad 60 kilogramů. Krom jedné holky, která má naopak 48 kilogramů, ta je ale zase moc nízko. Je to náročné sehnat nějakou českou nebo slovenskou soupeřku v mé váze.

Nepřemýšlíte, že byste přešla do jiné váhovky?

Vůbec ne, ve 48-ce je ještě méně zápasnic. Jednou jsem v této váhovce nastupovala, ale už nikdy do ní nechci shazovat, bylo to hodně náročné. Několik měsíců ze moje tělo z toho dostávalo. Do vyšší váhovky nemám váhu, byla bych asi jediná, která by přibírala do váhovky (smích).

První zápas jste vyhrála na submisi, poté na body. Logicky by mohlo následovat KO nebo TKO. Souhlasíte?

To mohlo, na to se připravuji, ať mám celou sbírku (smích).

Hodně lidí je názoru, že ženské do klece nepatří. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že tenhle trend trochu ustupuje, kdysi to bylo víc slyšet. Říkala jsem, že dělám thajský box a podobné zápasy, tak se ozvalo, že jsem žena a že do takových sportů nepatřím. Je mi ale jedno, kdo si o tom co myslí. Je to jejich věc. Je to podobné i u gymnastiky, kterou dělají i chlapi. To bych také mohla říct, proč to dělají, že gymnastiku dělají jen ženy. Je to primitivní a zastaralý názor. Bohužel lidé jsou takoví, v mém okolí ale mám lidi, kteří mě v tom podporují.

Jaký názor mají rodiče?

Já jsem s thajským boxem začínala v 16-ti, rodiče moc nevěděli, co je to za sport. Nejprve si mysleli, že je to klasická bitka bez pravidel, pak se ale dozvěděli, že to má pravidla a je potřeba se připravovat na každý zápas. Začali mě v tom maximálně podporovat. Když jsem začínala MMA, tak samozřejmě nebyli moc nadšení, je to trochu drsnější.

Čistě teoreticky, kdybyste založila rodina, vedla byste dceru také k MMA?

Nechala bych jí volnou ruku v tom, co by chtěla dělat. Kdyby byla úplně malá, tak by se mnou začala chodit na tréninky, protože to mě provází celým životem. Kdyby se jí zalíbilo, tak bych byla ráda, kdyby ale ne, tak bych jí do toho nenutila. Myslím si, že v MMA jsou nejnebezpečnější trenéři. Pokud jsou tréninky špatně vedeny, tak si člověk může ublížit. V opačném případě se to dá trénovat i v rámci bezpečí.

Co po zápase? Vrátíte se zpátky k postoji, nebo zůstanete u MMA?

Vracím se zpátky k postoji, na začátku října mě čekají Světové hry. Je to Olympiáda pro neolympijské sporty, druhý největší turnaj na světě, větší i než Zimní olympijské hry. Kvalifikovala jsem jak za thajský box, tak za K-1. MMA bych tedy chtěla zase začít trénovat po tomto turnaji, do konce roku bych chtěla ještě jeden zápas. Ale uvidíme, jak na tom budu fyzicky, jestli nebudu potřebovat delší regeneraci.

Zápasit se bude v Ostravě, kde bude zhruba 10 000 lidí. Jak se na to těšíte?