„Chci šokovat svět." Touto větou se před titulovou bitvou o prozatímní titul pérové divize patřičně namotivoval český talent Jakub Tichota, který si přesto byl vědom toho, co jej v kleci čeká. Šampion lehké váhy Losene Keita totiž do klece vstupoval jako neporažený a před fightem byl vůbec největším favoritem celého galavečera. Důvod se ukázal právě během hlavního zápasu...

Krátce po vyhlášení vítězů znovu (již počtvrté) došlo k potvrzení dlouho očekávaného vzájemného zápasu mezi Vlastem Čepem a Matějem Peňázem. Duel je směřován znovu do Bratislavy, tentokráte na turnaj 7. října. Vše se ale bude odvíjet od zdravotního stavu českého bojovníka, který se dává dohromady po zlomení ruky. Peňáz zároveň přiznal, že obdržel druhou nabídku do show Dana White's Contender Series, kde by měl možnost zabojovat o smlouvu s UFC. Co upřednostní?