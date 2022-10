S maximální opatrností vstoupil do hlavního předzápasu turnaje KSW 75 český těžkotonážník Michal Martínek, který si byl moc dobře vědom, že jakákoliv rána od polské legendy Daniela Omielanczuka může být finální. Oba bijci proto v úvodním kole svedli přestřelku v postoji a několik tvrdých úderů skutečně prošlo. Nic závratného se ale neudálo, a jak to v souboji těžkých vah nebývá příliš zvykem, šlo se do druhé pětiminutovky.