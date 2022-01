Legendární zápasník: S Conorem se zachází podle jiných pravidel

McGregorovi předchozí rok vůbec nevyšel. Nejen, že si připsal dvě porážky, ale během té poslední si zlomil nohu, kvůli které se již několikátý měsíc neobjevil v kleci. Ir však usilovně pracuje na vytouženém návratu, dle některých informací by to mohlo být v řádu několika měsíců. A pochopitelně se ihned začalo spekulovat o tom, proti komu by se hvězdný Ir představil.

„Upřímně řečeno, opravdu si myslím, že ohledně Conora existují jiná pravidla. Lidem se to nemusí líbit a mohou to nenávidět. Pokud je ale zdravý a začne se společně s Oliveirou špičkovat, což vyvolá zájem fanoušků, dokážu si představit, že k tomu zápasu dojde. Naštvalo by to ale hodně lidí. V konečném důsledku to nebude poprvé, kdy to bude o penězích," vyjádřil se bývalý šampion dvou divizí UFC.