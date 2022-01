Mnohem sledovanější by zřejmě byl souboj s Conorem McGregorem, kterého v komentářích označila drtivá většina. Irský zápasník by se přitom měl v letošním roce po dlouhé rekonvalescenci vrátit zpět do klece, a Oliveira by tak mohl být prvním návratovým soupeřem. A vzájemný duel by podle všeho zajímal také Brazilce. To koneckonců potvrdil také McGregorův tréninkový parťák Peter Queally, podle kterého by měl Conor při svém návratu ihned bojovat o titul.