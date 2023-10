Vémolův triumf dává pro blížící se odvetu Zápasu století s Véghem ještě větší náboj. Terminátor si totiž připsal druhý úspěšný zářez v řadě a před plánovaným koncem kariéry, ke kterému by mělo dojít v příštím roce právě po duelu se slovenským rivalem, prožil další radostné chvíle. Terminátor ale stále nemá dost. Bezprostředně po duelu vyzval k završení trilogie Patrika Kincla, zpozornět tak musel i již zmíněný Végh.

Co jste říkal na Karlosovo bleskové KO?

Myslím si, že to šokovalo celou česko-slovenskou scénu, stejně tak i mě. Hala byla překvapená, nikdo nečekal, že se Karlosovi povede soupeře knokautovat už po sedmi vteřinách. Byl jsem z toho rovněž mimořádně překvapený. Zároveň nemůžu říct, že dospěl k něčemu novému, protože to byl krátký zápas a jeho taktika je taková, že po úderech přenáší soupeře na zem. Teď mu ten úder vyšel a klobouk dolů před ním. Velká gratulace na jeho adresu. Pro mě je to před naším druhým zápasem ještě větší motivace. Viděl jsem, že Karlos je stále silný a jede jako blázen. Je to pomoc do přípravy, nemůžu ho podcenit a musím do toho dát vše.

Byla to Langerova chyba?

Těžko říct, v čem byla chyba, či nebyla. Byl to zkrátka moment, během kterého to přišlo. Takový je náš sport, úder přistál přesně na bradu a bylo po zápase. A nemůžeme přemýšlet nad tím, co by bylo, kdyby bylo. Už to vlastně ani nikoho nezajímá. Je to jedno, je po zápase, Karlos vyhrál a jede se dál. Nemusí se dívat za sebe, ale dopředu. Udělal svojí práci a mě víc namotivoval, abych šel za ním a dokázal, že ho dokážu porazit i podruhé.

Stačilo pouhých sedm vteřin. Panebože, křičeli komentátoři, když viděli bleskové KO Karlose Vémoly.Video : OKTAGON TV

Hodně se řešilo, že se Karlosovi dlouhou dobu nepovedlo nikoho porazit KO. Nyní má nejrychlejší ukončení v historii organizace (7 vteřin). Umlčel tím všechny své kritiky?

Ano, Karlos umí stále překvapovat a právě proto je to jedna z nejzajímavějších tváří Oktagonu. Lidi ho před zápasem kritizovali, že je starý a co ještě v kariéře chce. Najednou vytáhl takový úder, který nikdo nečekal. A to je na tom sportu hezké. Karlos navíc ukázal, že se dokáže probudit z období, kdy nemá vítěznou vlnu, a najednou jsme viděli jeho novou verzi. Těším se, že budu bojovat právě s takovým Karlosem. Je čipernější než nikdy předtím.

Ještě před vaším duelem může dojít k trilogii mezi Vémolou a Kinclem. Myslíte si, že se Patrik rozhodne výzvu na třetí střet přijmout?

Myslím si, že ne. Patrik má rozum a tenhle zápas nepotřebuje. Má svojí cestu. Je to 84, kde má titul a čekají ho jiné výzvy. Podle mého názoru je jejich rivalita uzavřená, ale nevím, jak to budou řešit. Já osobně bych byl moc rád, kdyby k zápasu nedošlo, protože by se tím pádem zase odkládal náš zápas a já už potřebuju vědět finální datum, abych se dokázal v hlavě připravit. Chci vědět, kdy to bude. Mám to sice stále v hlavě, ale to nestačí. Potřebuji impuls, abych přepnul na stoprocentní přípravu a dal do toho vše.

Co říkáte na Karlosovo sympatické gesto, kdy věnoval bonus za výkon večera právě soupeři a jeho rodině?

Výborný čin. Ukázal, že není jen takový, jak si většina myslí , že hlavně zbytečně mluví. Ukázal skvělé gesto a myslím si, že to nikdo nečekal. Někdo by to na jeho místě neudělal, on ale ano. Je vidět, že ten chlapec má srdce na pravém místě, i když je nějakým způsobem trashtalker. Asi pocítil, co všechno Langer dal do přípravy a jakou měl proti němu šanci. Karlos mu tím bonusem prokázal vděčnost, za mě je to výborné gesto.

Fronta na Patrika Kincla. O zápas s ním si v Bratislavě řekli Karlos Vémola i Vlasto ČepoVideo : Sport.cz

Jaké doporučení máte nyní pro Langera? Psychicky na tom asi nebude nejlépe.

Aby stále šel po své cestě, stále makal a nevzdával to. Je to sport a tohle k tomu patří. Někde bylo napsané, že to takhle mělo dopadnout a musí se z toho oklepat, postavit a jít dál. Každý zápasník v kariéře pocítí dno a je potřeba se od něj odrazit. Je teď na něm a jeho povaze, jak to vezme. Pokud má v životě nějaký cíl a chce něčeho dosáhnout, tak se musí otřepat a jít dál. Z prohry si může vzít i to pozitivní a pokračovat ve své cestě.

V hale se na Karlose znovu bučelo, opakovala se tak červencová Štvanice. Překvapilo vás to?