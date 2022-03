McGregor se naposledy v kleci představil v červenci loňského roku, kdy si při završení trilogie proti Dustinu Poirierovi zlomil nohu. Pro irského zápasníka to znamenalo dlouhou pauzu, která by v dohledné době mohla být minulostí. „Nejpozději do léta se chci vrátit. Chci ze sebe vydat to nejlepší a být věrný sám sobě. Chci to udělat pro své fanoušky a lidi, kteří mě podporují," vyjádřil se v rozhovoru pro MacLife.

Úspěšný bijec si v souvislosti se svým návratem políčil na dalšího soupeře. Vyzval šampiona veltrové váhy Kamaru Usmana. „Momentálně hledím na Usmana, což by byl skvělý soupeř pro můj comeback. Cítím se proti němu sebevědomě. Je to veselý, neortodoxní zápasník, u kterého nevidím nebezpečí. Co bude v zápase dělat?" pokračoval Ir.

Šampion Usman, který ve veltrové váze ještě nepocítil hořkost porážky, na troufalou výzvu reagoval hodně stručně. „Asi tu chce někdo vidět vraždu přímo v oktagonu," vyjádřil se na svém Twitteru.

You guys want a murder scene in the octagon #p4p 👊🏿🌍🤴🏿 😂😉 — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) March 18, 2022

Nigerijec se v současné době zotavuje z operace ruky a jeho další zápas se proto očekává v létě. Vhod by tedy podle mnohých přišel právě souboj s McGregorem.

Třiatřicetiletý rodák z Dublinu se stal prvním zápasníkem v historii UFC, který současně držel dva šampionské opasky. V roce 2015 dokázal bleskově sestřelit Josého Alda, což znamenalo titul pro krále pérové váhy, o rok později v titulové bitvě lehké váhy pro změnu přejel Eddieho Alvareze. McGregor od té doby zápasil pouze čtyřikrát, navíc vyhrál pouze v jednom případě.

Pakliže by se zápas mezi McGregorem a Usmanem skutečně povedlo dojednat, rázem by irský zápasník měl možnost jako první bojovník v historii MMA dosáhnout na třetí opasek ve třech různých váhách. „Je potřeba tvořit historii, je potřeba trochu zamíchat kartami. Nikomu se nikdy nepovedlo získat tři tituly, je na čase to změnit," vyjádřil se odhodlaně McGregor.

