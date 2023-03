Mělo to grády! Vémola s Kinclem si měli co říct, z hlediště křičela i Terminátorova žena

Mělo to znovu pořádný náboj, i když v počátku to na slovní přestřelky příliš nevypadalo. Dlouholetí rivalové Karlos Vémola a Patrik Kincl si znovu vyměnili řadu názorů, pohádali se a do třaskavé debaty se navíc zapojila i manželka prvně jmenovaného, jenž z hlediště pořvávala na šampiona střední váhy. „Že se nestydíš jako chlap říkat věci, které říkáš,“ hlásala vytočená Lela Ceterová, která tak přilila olej do ohně. Výživná hádka tak dodala dlouho očekávanému odvetnému zápasu zase další náboj.

Klid, tohle si vyřešíme sami! Do hádky Karlose Vémoly a Patrika Kincla se zapojila i Lela CeterováVideo : Sport.cz

Článek Mnozí by mohli namítat, že si snad už ani nemají co říct. Realita je ale přivedla k opaku. Na tiskové konferenci největší tuzemské organizace Oktagon MMA bylo znovu veselo, přitom odpovědi obou šampionů v počátku nebyly nikterak dramatické. Řešily se totiž věci spíše mimo jejich vzájemný střet, pak ale přišla změna. „Před Kinclem si člověk musí dávat pozor na pusu, on ty trashtalky nemá rád. Je furt uplakanej a bere to tak daleko, že to tahá k soudům. Musím si dávat pozor na pusu," zahlásil Vémola, jenž narážel na trestní oznámení, které na něj jeho rival podal kvůli křivému obvinění související se zásahem policejní razie, jež řešila chov exotických zvířat v Terminátorově domě. Manželka Karlose Vémoly Lela Ceterová byla během tiskové konference pořádně v ráži. „Nenechám si líbit lži a pomluvy, co si vymýšlíš. Ve finále k té žalobě jsi mě stejně přivedl sám tím, že žaluješ tu mladou žabku, se kterou chodíš na dvouminutové randíčka. A ona přizná pravdu," rýpl si pro změnu Kincl na nedávné aféry dlouholetého soka. „Tady máme typického Kincla. Bude spíš šťourat do soukromí než do zápasu," odvětil mu Vémola. Jeho se zastala také téměř v první řadě sedící manželka Lela Ceterová, která byla pořádně v ráži. „Styď se, Kincle! Že se nestydíš za to, co říkáš! Že se nestydíš jako chlap říkat některé věci. Některé věci se neříkají," upustila páru Ceterová. „Proč na mě řveš? Je mi tě vlastně líto," reagoval poměrně překvapeně Kincl. Mimo jiné se řešil i zrušený prosincový termín. „Mám strach, že k němu ani nedojde. Že si zase něco vymyslíš. Byly tady výmluvy na KO, v prosinci zranění...co přijde teď? Na to jsem zvědavej," tázal se Kincl. „Šéfové ti dali náhradníka a ty ses z něj pos*al a ani jsi nenastoupil. Nebyl jsi zraněnej, pak sis vymyslel ruku. Mohl si zápasit v O2 aréně, já jsem zápasil někde úplně jinde," připomněl Vémola léčení v motolské nemocnici kvůli zánětu v těle. Pro zápas Kincl vs. Vémola děláme sto procent. Věřím, že bude, říká promotér Ondřej NovotnýVideo : Sport.cz Rýpnutí přišlo i směrem k Terminátorově nadcházejícímu zápasu, který přijde měsíc před očekávanou bitvu s Kinclem. „Teď jdeš s Matavaem, že ti není hanba! Všichni, co jsou tady, v každém zápase testují sebe samého a berou si velké výzvy," rozjel se druhý jmenovaný. „A dva zápasy v jednom měsíci nejsou výzva? Kolik si toho udělal ty za poslední půl rok? Já nastoupím v dubnu a pak tě zmlátím v květnu, to je dostatečná výzva," je přesvědčen Terminátor. Několikrát padla zmínka i na první zápas, ve kterém Vémola v roce 2018 uspěl na body. „Teď v květnu, jestli nastoupíš, tak skončíš stejně, jako si skončil na XFN. Plnou hubu keců, pak si prohrál a nikdo o tobě ani neštěkl. Odešel si do Polska, tam si to pos*al, stejně jako v Rusku. Nebude ani Gamechanger, nebude ani titul. Budeš v pr*eli," předpovídá Vémola. K druhému pokusu o odvetu dojde 20. května na turnaji Oktagon 43. MMA Od tisíců až k milionům. Nezlomný válečník si jde za snem, kolotoč peněz se roztáčí