Ramadán představuje nejdůležitější měsíc v islámském kalendáři a v letošním roce začal 22. března a trvat bude až do 21. dubna. Období půstu se týká také hvězdného uzbeckého bojovníka Muradova, který si jméno v bojových sportech udělal i na česko-slovenské scéně především díky působení v Oktagonu MMA.

„Jsou tu různá omezení. Když vyjde slunce, tak nemůžu pít ani jíst až do doby, dokud naopak nezapadne. V noci je to v pohodě, to člověk může jíst i pít cokoliv. Mnohem těžší je to v momentu, kdy člověk dělá váhu...ramadán ale jinak beru v pohodě, zvládám ho," popisuje pro Sport.cz třiatřicetiletý fighter, pro kterého se jedná již o běžnou záležitost. Na sociální sítě k této příležitosti umístil příspěvek, kde "svým bratrům a sestrám" blahopřeje k letošnímu ramadánu.

Jak bylo zmíněno, ramadán představuje striktní pravidla. Kromě jídla a pití se až do západu slunce nesmí provozovat sexuální aktivity, kouřit či žvýkat. „Dodržuju to, je to ale těžké. Čím je to ale těžší, tím mě to víc baví," řekl Muradov během loňského ramadánu. „Snažím se to dodržovat, díky ramadánu jsem lepší člověk. Jsem duchovně i mentálně silnější," popisuje změny.

Své zkušenosti s ramadánem má také jeden z nejlepších MMA bojovníků všech dob Chabib Nurmagomedov, který během tohoto měsíce naprosto vyloučil tvrdé tréninky. "Čas trávím s rodinou. Chodím do mešity, modlím se a přes den držím půst. Samozřejmě trénuji. Je to ale velmi těžké a nebezpečné. Celý den nepijete a nejíte, můžete se zranit. Proto to není moc kontaktní a nespárujeme. Ale pořád je to těžké," popisuje bývalý šampion UFC v lehké váze.

Zajímavě k těmto omezením přistoupili například zástupci klubů fotbalové Premier League, kde hraje více než 50 muslimů. Jelikož se vybraná utkání zpravidla hrají až po západu slunce, uvažuje se nad tím, že vedení soutěže nařídí oficiální přestávky, které umožní muslimům se napít nebo požít jiné doplňky stravy. Před dvěma lety byl například přerušen zápas Leicesteru City a Crystal Palace, tou dobou byli na hřišti dva hráči vyznávající islámské náboženství.

Muradov však myslí na boj v kleci. K šestému vystoupení v UFC měl přitom nastoupit již 11. března v Las Vegas proti Dagestánci Abusupiyanu Magomedovovi, do zápasu jej však nepustilo zranění ruky, které se mu přihodilo během sparingu „Ruka vypadá mnohem lépe. Čekám, až se mi to úplně zahojí," líčí Muradov, který má v UFC aktuálně na kontě tři výhry a dvě porážky.

A jak sám informoval, ve hře je i varianta, že se rehabilitace poraněné pravé ruky obejde bez operace. „Doufám, že se to zvládne bez operace a za chvíli budu zpátky ve hře," informoval na sociálních sítích. Ani s odstupem několika týdnů ale není podle slov uzbeckého bojovníka definitivně jasno o tom, zda bude chirurgický zákrok potřeba.