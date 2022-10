Souboj se nakonec protáhl na všechna tři kola, nabídl plno zvratů, jenomže na výhru to nakonec nestačilo. Všichni tři bodoví sudí označili za vítěze soupeře. „Ne vždy to dopadne tak, jak bychom chtěli. Ale měli bychom být vděční za to, co máme. Nebyl to můj večer," napsal Muradov na sociální sítě. „Byl jsem připravený, cítil jsem se dobře, ale v zápase se něco pokazilo. To je sport, soupeři upřímně gratuluji," smekl před rivalem.