MMA akce roku! 50 tisíc diváků na fotbalovém stadionu. Masivní a nejdražší turnaj, hodnotí šéf

Největší evropský MMA galavečer posledních let se kvapem blíží. Pět desítek tisíc diváků s nadšením míří na velkolepou akci polské organizace KSW, která se již v sobotu 3. června vrátí do dob gladiátorů a turnaj s názvem Colosseum 2 uspořádá na Národním stadionu ve Varšavě, který disponuje kapacitou až 60 diváků. „Před šesti lety akci navštívilo 57 766 diváků. Tuto hranici teď sice nepřekonáme, ale měla by to být nejdražší akce KSW v historii,“ poodkrývá pro Sport.cz spolumajitel organizace Martin Lewandowski, který kvituje i účast jediného českého zástupce v podobě Lea Brichty.

Foto: KSW KSW se poprvé na Národní stadion podívala v roce 2017. Tehdy turnaj sledovalo 57 766 diváků.

Článek Akce tohoto rozměru tu naposledy byla v roce 2017, kdy největší evropská organizace KSW poprvé uspořádala galavečer na Národním stadionu ve Varšavě. Tehdy se před historicky druhým (celosvětový rekord drží asijská organizace Pride, kterou v roce 2002 navštívilo 91 107 příznivců) nejvyšším počtem diváků (57 776) představili elitní jména jako Mamed Chalidov či Mariusz Pudzianowski. S odstupem šesti let se polský gigant vrací do dob gladiátorů, kteří budou bojovat o věčnou slávu. „Jestli je to největší turnaj, který jsme kdy pořádali? Pravděpodobně ano. Je to ale na stejné úrovni, jako v roce 2017 turnaj Colloseum 1. Nyní je tu ten rozdíl, že jsme do organizace akce dali ještě větší úsilí. Je to jako dát dohromady normální arénu, ale poté práci vynásobit pětkrát," popisuje pro Sport.cz spoluzakladatel a promotér organizace Martin Lewandowski. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený KSW (@ksw_mma) Největší a patrně i nejdražší galavečer, který kdy KSW uspořádalo. „Je zde více nákladů na organizování akce a samozřejmě i na bojovou kartu. Do akce půjdou největší hvězdy KSW. Dá se tedy říct, že je to nejdražší akce, kterou jsme zorganizovali," usmívá se polský šéf a poodkrývá několik problémů, které se s plánováním turnaje pojí. Turnaj KSW 83, který dohromady nabídne 10 zápasů, startuje v sobotu 3. června od 19:00 ve Varšavě. Živě ho můžete sledovat i přes stanici VOYO. „Největším problémem je načasování. Pokračování Colossea jsme chtěli už před několika lety, tehdy naše plány zastavil covid. Navíc se nám musí podařit zlanařit ty správné bojovníky, abychom zajistili zájem fanoušků. Naštěstí to tentokrát všechno perfektně zapadlo do sebe," má radost. Národní stadion, který slouží i k fotbalovým duelům, disponuje kapacitou až 60 tisíc diváků. Evropský MMA rekord z roku 2017 ale překonán nebude. „Aréna je tentokrát nakonfigurována tak, aby pojala 50 tisíc fanoušků. Veškeré právní papírování s úředníky bylo nastaveno na tuto hranici. Rekord tedy nepřekonáme, ale z hlediska velikosti je to ještě větší akce. Půjde o jednu z největších MMA událostí všech dob," popisuje polská tvář KSW. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený PGE Narodowy (@pgenarodowy) Natřískaná aréna tak bude moci sledovat novodobé gladiátory. Zlatým hřebem bude trilogie mezi Mamedem Chalidovem a Scottem Askhamem. Nerozhodná bilance určí, kdo z bojovníků je na tom lépe. Představí se také dvojnásobný francouzský šampion Salahdine Parnasse, jenž zaútočí na právoplatný titul veltrové divize proti místnímu Marianu Ziolkowskému. Titul bantamové váhy bude obhajovat také Jakub Wiklacz, o volný pás střední divize pro změnu zabojují Tomasz Romanowski a Pawel Pawlak. Chybět nebude ani česká stopa. Tu jako jediný bude reprezentovat Leo Brichta, pro kterého se zároveň bude jednat o premiéru v největší evropské MMA organizaci. „Jednali jsme s ním několik měsíců. Mohl debutovat už dřív, měl ale nějaká omezení ve smlouvě, která nyní skončila. Okamžitě jsme se pustili do jednání a hladce jsme se dohodli. Je to pro něj obrovská příležitost bojovat na tak masivní akci," hodnotí Lewandowski. Foto: KSW Na turnaji KSW 83 se představí také český bojovník Leo Brichta. „KSW pro mě znamená příležitost. Jsem rád, že mohu být součástí největší MMA organizace v Evropě. Podle mě, i podle mnohých. Mám radost, že mohu reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni," vzkazuje pražský bojovník, který působí také v domácí organizaci RFA. Ve hře byla účast i těžkotonážníka Michala Martínka, který se však stále zotavuje ze zranění ruky. „Chtěli jsme minimálně jednoho českého bojovníka. Byl zájem o Michala, ale bohužel mu to zranění nedovolí. Každopádně na akci bude. Jeho návratu se už nemůžeme dočkat, čeká ho tolik zábavných zápasů," uvádí Lewandowski na adresu českého ranaře, kterému se začátkem ledna přetrhla bicepsová šlacha a musel podstoupit operaci. MMA Pořádná změna pro českého bojovníka. V UFC se mu zranil soupeř, vedení muselo jednat

