„Ne vždy to dopadne tak, jak bychom chtěli. Ale měli bychom být vděční za to, co máme. Nebyl to můj večer. Byl jsem připravený, cítil jsem se dobře, ale v zápase se něco pokazilo. To je sport, soupeři upřímně gratuluji," řekl zklamaně Muradov po posledním duelu, ve kterém plnil roli mírného outsidera.