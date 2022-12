Netradiční profese, která se během života poštěstí jen hrstce lidí. Prací doormana, tedy otvírat klec a následně před, během i po každém zápase vytírat její podlahu, se může pyšnit Jan Havlíček, který působí v největší tuzemské organizaci Oktagon MMA. Stejně jako majitelé nebo zápasníci je i on sám nedílnou součástí každého galavečera a ne nadarmo se díky poctivě a kvalitně odvedené práci stal oblíbeným.

Jedním ze základních aspektů pro práci doormana je pohotovost. Tu Havlíček prokázal i na turnaji Oktagon 38, kdy byl tak trochu neplánově povolán do akce již během probíhajícího kola zápasu Maxima Handanagiče s Davidem Jacobssonem. Druhý jmenovaný totiž kvůli kluzké podlaze uklouzl, sudí tak musel reagovat pozastavením souboje a gestem ruky povolal doormana do akce.

Na vytření podlahy měl pokud možno co nejméně času a zaplněná pražská O2 arena to náležitě doprovodila bouřlivým aplausem. Bavil se i promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. „Myslím, že je nejlepší na světě v tom, co dělá," okomentoval situaci šéf a následně se pořádně rozesmál při jednom z mnoha aplausů publika.