Tříleté angažmá v organizaci Oktagon MMA mu přidalo na popularitě, přesto se rozhodl vést další kroky do jiných vod. Miroslav Brož proto zavítal do konkurenční RFA, která mu předložila lákavější nabídku a na stole tak byla jednoletá smlouva. „Co se týče toho, na čem jsme se domluvili, tak to sedí, a to je nejdůležitější," popisuje Brož v rozhovoru pro Sport.cz. Inkvizitor mimo jiné prozradil, jak to vypadá s jeho budoucností, kdy a kde bude mít další zápas nebo jestli by v budoucnu přistoupil na rozkvétající fenomén v podobě zápasů s holými klouby.

Kdy budete mít další zápas?

Měl bych ho mít bud 22. nebo 29. října na KSW, soupeře zatím ještě nevím, ladí se detaily a pak mi dají vědět. Řešíme navíc i to, že bychom mohli být s Michalem Martínkem na jedné kartě a mohlo by to dopadnout.

V RFA tedy zatím nic dalšího domluveného nemáte?

Měl jsem mít zápas v září, ale ten nedopadl, chtěli nás dát do Košic, ale mezitím jsem se domluvil na zápasu v KSW. V říjnu tedy půjdu do boje v Polsku, naopak v RFA bych se měl představit v prosinci a doufám, že když se mi povede vyhrát, tak další zápas bude o titul. To jsou jediné zápasy v letošním roce, už takhle to bude jen tak tak, nejsou to ani dva měsíce od sebe, bude to na krev.

Jak jste v RFA zatím spokojený?

Co se týče toho, na čem jsme se domluvili, tak to sedí, a to je nejdůležitější. Přístup od Borise je velice dobrý, jsme spolu neustále v kontaktu a není na co si stěžovat. Jen jsem trochu cítil, že ten turnaj v Maďarsku, který měl být v září, nedopadne. Stálo mě to desítky tisíc korun, což už mi nikdo nevrátí, prodloužila se mi i příprava. Polskému Arnoxu říkal, že budu mít v září těžký zápas, a proto v KSW zápasit nechci. Kdybych vyhrál, tak si myslím, že bych mohl jít o titul, bylo to pro mě hodně důležité. Proto mě trochu štvalo, že ten zápas v září v RFA nevyšel. Každopádně jsem spokojený, jen mě trochu mrzí, že i když máme nabité karty, kde Leo Brichta, David Hošek, Matěj Kozubovský a nebo třeba já, tak je škoda, že to není vyprodané. Naopak Oktagon už je tak velký, že to lidé berou jako kulturní akci.

Miroslav Brož přestál tři knock downy a nakonec soupeře dobilVideo : RFA

Oktagon je ale na scéně dlouhou dobu, RFA teprve krátce.

Souhlasím, to rozhodně, my jsme s tím do toho i šli a věděli jsme, že se to bude postupně budovat. Za mě si ale myslím, že by se mělo víc zapracovat na promu. Hodně lidí mi totiž říká, že ani neví, že jsme nějaký galavečer měli. Snad to do budoucna bude lepší.

Máte tedy zkušenosti jak z Oktagonu, tak RFA. Kde jsou tedy hlavní rozdíly?

V RFA je vše tak, jak jsme si řekli. Jen jsem byl trochu zklamaný, že se mi zrušil ten zápas. Jsem konzervativní člověk, nemám rád změny. Jednání a péče o zápasníků je zatím na nejlepší úrovni, co jsem zažil. Co se týče atmosféry a PR, tak to je zase na jejich straně. Na druhou stranu víc lidí chodí na Oktagon, je tu delší dobu, na naší scéně je to fenomén a je to už kulturní akce.

Byl byste schopen se vrátit zpět do Oktagonu? Kdyby třeba RFA skončila, zanikla.

Já mám čistý šít, přišel jsem za Ondrou Novotným a řekl jsem mu, jaké jsem dostal podmínky. On mi řekl, že mi to dát nemůže, a proto jsem přešel do RFA. Ještě před podpisem smlouvy mi ale Ondra nabídl velice zajímavou smlouvu, ale já už jsem byl domluvený právě u RFA. Každopádně jsme se nerozešli ve zlém, naopak mi i přál do zápasu v KSW, ať se mi povede. A kdyby z nějakého důvodu RFA skončilo, tak mám hodně nabídek z jiných asociací, zároveň bych neměl ani problém s Oktagonem, bylo by to ale na zvážení. S Oktagonem žádný problém nemám, pomohl mi, v žádné válce spolu nejsme. Druhá věc by byla, jestli by to bylo vůbec reálné. Lidé by mohli být zapšklí a nechtěli by nás kvůli tomu, že jsme přešli do RFA, přijmout zpátky, což na druhou stranu chápu. Byl jsem totiž jeden z prvních, který šel s kůží na trh a přešel ke konkurenci. Každopádně doufám, že RFA bude pokračovat, turnaje jsou perfektní a velice atraktivní, jdou nahoru. Jen se to musí dostat do většího podvědomí lidí.

Smlouvu jste tedy podepsal na rok, budete jí chtít v lednu prodloužit?

Doufám, že budu v RFA pokračovat, sedneme si s týmem a zvážíme pro a proti. Klíčovou roli hraje můj trenér David Vyvážil, bez kterého neudělám ani krok. Myslí to se mnou dobře, zná mě. Může v lednu přijít a říct mi, abych zůstal v RFA a já to budu respektovat. Nebo když se mu bude zdát KSW, tak půjdu po dohodě s RFA zápasit tam.

Jsou to ale plusové body pro RFA, že vás nechávají zápasit i v jiných organizacích, ne?

Určitě, jsem tak domluvení, je to super. Mám ve smlouvě víc organizacích, třeba Bellator, ONE FC a samozřejmě UFC. Nemají problém nás pustit jinam, je to vizitka i pro ně.

V poslední době jsou na vzestupu i zápasy bez rukavic. Lákalo by vás něco takového?

Museli by mi dát fakt hodně, je to ale o zdraví (smích).

Navíc tam začínají chodit i zápasníci, co ještě nedávno byli v UFC. Myslíte si, že k něčemu takovému přistoupí i čeští nebo slovenští bojovníci?

Myslím si, že určitě, se sportem to ale nemá nic společného. Každý má svou cenu a podle toho se musí chovat.

Jaké vlastně na vás byly po prvním zápase v KSW ohlasy?

Hrozně se mi líbí polská nátura. Šel jsem do zápasu s Polákem, kterého za jeho styl vypískali a mně tleskali. I na záchodě se lidi se mnou chtěli fotit, posílali mi zprávy. Vedení mi dokonce krátce po zápase volalo, jestli nechci zápasit znovu. Je to i díky mému stylu, kdy buď dám, nebo dostanu. Polákům se líbí, když je člověk tvrďák a respektují to.

Splnil jste si zápasením v KSW sen?

KSW byla pro mě sen, i v mých 20 letech to byla TOP organizace. Je to za mě absolutně největší organizace v Evropě, má obrovskou tradici, a to si nekoupíš. Když jsem tam nastupoval, tak to bylo neuvěřitelné, nastupoval jsem na jedné kartě se Soldičem a Chalidovem. Líbilo se mi i zázemí. Přijel jsem, dostal jsem hadry za x tisíc, peníze na benzín a podobně. To jsem koukal, nic takového jsem předtím nezažil.

Foto: RFA Miroslav Brož svedl tvrdou bitvu s Kolumbijcem Otalorou.Foto : RFA

A může KSW ubrat na popularitě i to, že jim odešel nejlepší bojovník – Roberto Soldič?

Ubere, ale jsou tam další top jména, a to v každé váze. Nemají problém podepsat další, určitě si s tím poradí. Moc dobře ví, co dělají. Myslím si, že to určitě půjde nahoru. KSW má obrovskou tradici, a to nekoupíš, je to tady.

Nepřekvapilo vás, že si vybral zrovna ONE FC, když mohl jít i do UFC?