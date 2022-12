Zdravotní stav sedmatřicetiletého Vémoly je v těchto dnech hodně probíraným tématem. A to hlavně kvůli tomu, že šampiona polotěžké váhy 30. prosince čeká odveta s Patrikem Kinclem a v případě úspěchu může ukořistit druhý titul. Nad druhém měření sil se ale vznášejí otazníky a vážnosti situaci nenahrává ani fakt, že Terminátor stále leží v nemocnici s blíže nespecifikovaným zánětem.

„Dokud Karlos zápas neodvolá nebo já se s doktory nedomluvím, že to nestojí za to a že to nebude, tak je ten zápas ve hře. Podle mých informací to zatím není natolik ohrožující bez možnosti vrátit se do tréninku," sdělil promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný během poturnajové tiskové konference.

Patrik Kincl vyjádřil obavy o osud zápasu s Karlosem Vémolou už na konci říjnaVideo : Sport.cz

Terminátorův pobyt v pražské motolské nemocnici si pořádně zahrává s osudem vrcholu letošního roku. Vémola totiž přichází o několik podstatných dnů příprav a Kincl tak může „náskoku" využít. „Všichni říkají, že je ve fantastické formě. Já ale nedokážu posoudit, jestli těch několik dnů v nemocnici bez tréninku jsou natolik zničující. U těchto kluků se nikdy nedá mluvit o stoprocentním zdravotním stavu. Dokud se do klece nedobelhají, tak ten zápas není nikdy jistý," vysvětlil Novotný.

Největší česko-slovenská organizace se musí dívat i po náhradních variantách. „Máme i záložní plány, ale za mě je to tak, že stále jedeme plán A," potvrdil jeden ze dvou promotérů fakt, že Vémolovy zdravotní indispozice mohou naopak otevřít dvířka do bitvy s Kinclem pro jiné zápasníky.

Kdo by teoreticky mohl vstoupit do hry? Co se týče žebříčku střední divize, tak je na tom nejlépe Francouz Alex Lohoré, se kterým ale hradecký bojovník před necelými třemi měsíci bojoval a získal pás šampiona. Kincl v minulosti zápasil i s rankingovou trojkou Samuelem Krištofičem, v úvahu připadá i další v pořadí Zdeněk Polívka.

Jistá účast pro turnaj v pražské O2 areně byla potvrzena u talentovaného Matěje Peňáze, který stále čeká na soupeře a z pozice pětky střední váhy by se souboj s Kinclem rovnal životní příležitosti. Nejčastěji skloňovaným jménem přesto je Srb Aleksandar Ilič, který v organizaci zápasil jedinkrát, a sice o titul polotěžké váhy právě s Karlosem Vémolou. Rodák z Bělehradu toho ale má ve střední váze rovněž dost odboucháno a nedávno přiznal, že se chystá rozvířit vodami této divize.

„Ilič je určitě zajímavá varianta. Myslím si, že všem, kteří měli kecy, že je to potrava, tak pár týdnů poté ukázal, že to moc potrava není (Ilič dokázal po zápase s Vémolou porazit Rusa Alexandra Šlemenka během 22 vteřin - pozn.red). Podle mě už si to nikdo nemyslí. Joker je bezpochyby zajímavá varianta," přiznal Novotný.