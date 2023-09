Velký krok! České MMA na fotbalových stadionech má zelenou. Ve hře více variant

MMA zápasy na fotbalovém stadionu? Zatímco například v Polsku se to už povedlo, v Česku a na Slovensku je to naopak něco nepolíbeného. Následující rok by se to ale mohlo změnit. Není totiž tajemstvím, že organizace Oktagon MMA usilovně pracuje právě na turnaji na zeleném pažitu a už má dokonce zelenou k realizaci galavečeru hned na dvou fotbalových stadionech. Pražském Edenu a bratislavském Tehelném poli.

Foto: Oktagon MMA Karlos Vémola (vlevo) v odvetném souboji proti Patriku Kinclovi. Ilustrační foto.

Článek O turnaji na fotbalovém stadionu se v éteru už nějakou dobu mluví, spekulace sílí. Spoluzakladatel organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný po červencovém turnaji dokonce připustil některé varianty. „Mluvíme i o jiných možnostech než o Letné a Edenu. Ostrava je určitá možnost, ale zatím v nedohlednu. Možná taky Bratislava?“ odpověděl jeden ze dvou zakladatelů po galavečeru na pražské Štvanici právě na otázku, zda je turnaj pod otevřeným nebem na fotbalovém stadionu možný. A situace se od té doby skutečně pohnula. Oktagon MMA dokonce dostal povolení hned od dvou fotbalových stadionů, přičemž k turnajům by mohlo dojít už v příštím roce. „Máme zelenou. Jak termínově, tak přízní obou stadionů, tedy Edenu v Praze a Tehelném poli v Bratislavě,“ potvrdil pro Sport.cz spoluzakladatel organizace Pavol Neruda. Splnil jsem synovi prani a prijal jsem pozvani Ondreje Novotneho na zapasy MMA. Nestal se ze me novy fanousek zapasu, ale byl jsem fascinovan spickovou a profesionalni praci celeho Ondrova tymu. Videl jsem spoustu vyzev pro marketing ceskeho fotbalu. Slovo dalo slovo a rozhodli… pic.twitter.com/8FM0EMwbbV — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 18, 2023 V nejbližší době bude klíčové rozhodnout o nejlepší variantě. „Jde o podmínky jednotlivých arén, které si dáme před sebe a podle toho se rozhodneme. Musíme si sami říct, kde to bude lepší udělat z hlediska toho, abychom to dokázali naplnit, a kde je větší potenciál. Pravdou je, že máme dobré důvody pro obě varianty, bude to těžké rozhodování. Každopádně je to tak, že máme z obou stran zelenou. Teď záleží jen na nás,“ pokračoval Neruda. Situaci nahrává i fakt, že předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík na sociální síti Twitter sdílel příspěvek, který leccos naznačoval. „Splnil jsem synovi přání a přijal jsem pozvání Ondřeje Novotného na zápasy MMA,“ začal a poděkoval za pozvání do podcastu. A na závěr dodal. „PS: A samozřejmě MMA v letní pauze v Edenu,“ poodkryl možné plány největší tuzemské organizace. Uspořádání galavečeru na zeleném pažitu je například sen jednoho z nejlepších českých bojovníků Karlose Vémoly. Pro něj by se mohlo jednat o vskutku luxusní závěr kariéry, neboť by na fotbalovém stadionu s vysokou pravděpodobností došlo právě na odvetu Zápasu století se slovenským velikánem Attilou Véghem, po které český „Terminátor“ předesílal konec kariéry. Národní fotbalový stadion Tehelne Pole - Slovan Bratislava

Kapacita 22 500 diváků pic.twitter.com/Ewor0l9cbt — Kingfisher (@king87fisher) June 15, 2022 „Kdyby to vyšlo, tak bych musel věci malinko překopat. Ale třeba to bude součástí těch tří zápasů, které jsem oznámil. Nechte se překvapit, na něčem s Ondrou usilovně pracujeme,“ řekl nedávno šampion polotěžké váhy, který se dokonce po boku Novotného byl v červnu podívat na koncertu muzikanta Marka Ztraceného v již zmíněném Edenu. Organizace rovněž v nedávném rozhovoru pro Sport.cz přiznala, že realizaci odvety mezi Vémolou a Véghem na fotbalovém stadionu skutečně zvažovala. Tehdy ale z nápadu sešlo i díky plánovanému termínu duelu, který připadal na prosinec. A jelikož se turnaj kvapem blíží a zatím nebylo nic oznámeno, vypadá to na souboj až v příštím roce. Věděli jste, že… 🤔



🔘 starý Eden otevřel své brány v roce 1953 a jmenoval se Stadion Dr. Václava Vacka dle tehdejšího primátora

🔘 původní kapacita byla 38 000 míst

🔘 hřiště a střídačky v novém Edenu stojí na stejném místě jako ve starém

🔘 hřiště se nachází 5 metrů pod… pic.twitter.com/IK50Qb2YY7 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) June 5, 2023 „Chvíli jsme uvažovali právě nad fotbalovým stadionem. Byli jsme už dohodnutí. Nakonec jsme si ale uvědomili, že to nevychází tak dobře. Člověk tam sice narve například o pět tisíc diváků víc, ale s tím se pojí náklady v podobě přestavby, zničení trávníku a podobně. Risk je také počasí. Navíc, pokud by to měl být turnaj v prosinci, tak se to ani venku udělat nedá," řekl v březnu Neruda. Jak to tedy bude? Skutečně dojde k naplnění snu o uspořádání galavečeru na fotbalovém stadionu a s tím spojená i velkolepá rozlučka Karlose Vémoly? Letos navíc došlo k poslednímu turnaji v tenisovém areálu na pražské Štvanici, která byla každoroční součástí letního období Oktagonu MMA. Bude náhradou právě turnaj pod otevřeným nebem na zeleném pažitu? A případně kdy? V Evropě se přesto nebude jednat o ojedinělou záležitost. Například polská organizace KSW hned dvakrát přivedla své bojovníky na Národní stadion ve Varšavě, kde galavečery v letech 2017 a 2023 pokaždé sledovalo přes 50 tisíc fanoušků.