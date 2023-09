Jednatřicetiletý Buday si o postavení mezi nejlepší patnáctkou zkrátka říkal. Vždyť v UFC vyhrál všechny čtyři duely, jenomže atakování vysněného žebříčku, který zdobí i oficiální stránky nejslavnější bojové organizace, bylo stále v nedohlednu. „Podle mě jsem od nejlepší patnáctky jedno nebo dvě místa,“ říkal Buday před třemi týdny pro Sport.cz s tím, že by ho další výhra měla posunout na vysněný stupínek. Ta nakonec nebyla zapotřebí…

Těžkotonážní slovenská síla totiž po posledním aktualizování žebříčku na 15. místě nahradila Brazilce Rodriga Nascimenta, který si ale o návrat může říct díky plánovanému listopadovému duelu. Pro Budaye se ale v tuto chvíli nic nemění, může být radostí bez sebe a s napětím vyhlížet další boj v kleci, který by nejradši svedl ještě letos.

„Napíšu k tomu jen dvě věci. 1. Pochybovači mají hodně těžké ráno. 2. Když budeš sám v sebe věřit a tvrdě makat, tak není nic nemožné. Hezký den,“ vzkázal Buday na sociálních sítích, kde dal jasný vzkaz těm, co mu před odchodem do zámoří moc šancí nedávali.

Žebříčkové postavení mu tak v tuto chvíli dává dobrou výchozí pozici pro jednání o následujících duelech. Buday přitom nedávno zkoušel rýpnout i do urostlého amerického rivala Walda Cortese-Acostu, se kterým se chtěl poměřit. Nyní ale nastává otázka, zda to v současné situaci dává smysl. „S Waldem by určitě byl zajímavý zápas. Je po výhře, předvedl dobrý výkon, byť duel předtím prohrál. Dokonce máme i propojenou minulost, neboť jsme oba v UFC porazili Lukasze Brzeského,“ nechal se slyšet rodák z Trnavy, který má mezi elitou bilanci 4-0.