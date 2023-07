Pozornost kolem 25letého fightera ani s odstupem několika dnů nepolevila. Případ, při kterém měl Růžička na ulici napadnout neznámého muže do bezvědomí, se hodně rychle rozšířil celou bojovou komunitou a mnozí mají jasno – toto chování je neakceptovatelné a vrhá špatný stín na bojové sporty jako takové.

„To video je jedna z nejnechutnějších věcí za 25 let, co jsem viděl na domácí scéně. Nemá to co dělat s bojovými sporty a kodexem," začal ve svém pořadu MMA Letem Světem Novotný, který jednoho z nejtalentovanějších postojářů domácí scény Růžičku ve své organizaci „zaměstnával" před třemi lety v rámci populárního turnaje Oktagon Underground.

Kriminalisté pátrají po muži, který ležel na ulici v bezvědomíVideo : Policie ČR

Šéf největší česko-slovenské bojové organizace má tedy o případném dalším působení českého ranaře jasno. „Jsem ten, který dává další šanci, ale tady můžu slíbit, že prostě v Oktagonu se to nestane. Ať už ty okolnosti byly jakékoliv, tak to video je něco, co posouvá všechny o krok zpět. V OKTAGONu 100% nikdy. Byl bych rád, kdyby to byl úzus domácích organizací a že to tímhle skončilo. Víc k tomu asi nemám. Šílenství," doplnil Novotný.

Jiní naopak na konkrétnější vyjádření čekají až s výsledkem šetření policie, která stále pátrá po totožnosti poškozeného. „My jako RFA se určitě neztotožňujeme s videem, které se stalo. Nebudeme však vynášet soudy, dokud nebudeme vědět, jak to bylo a celou pravdu. Je to nyní na Tadeášovi, aby se k tomu postavil jako chlap a všem nám vysvětlil, co se vlastně stalo. Zda to bylo skutečné, a nebo ne, a za jakých okolností. My si každopádně počkáme, protože to vyšetřuje i policie, takže pravdu se dozvíme," stojí v prohlášení Borise Marhanského, spoluzakladatele RFA, který si rýpl právě i do vyjádření od konkurence z Oktagonu.

„Přijde mi směšné, že se k tomu vyjadřují jména, která určitě nemají za sebou růžovou minulost. Novotný tu dává zákazy a na jeho turnajích je zápasník, který jasně prodal zápas. Celá Galanta na to měla vsazeno, pokazil jméno tomuto sportu," narážel Marhanský v první části vyjádření na sázkovou kauzu ohledně slovenského bojovníka Gábora Borárose, jehož případ je stále v šetření a do té doby má zákaz zápasit.

Foto: Clash of the Stars Český bojovník Tadeáš Růžička si užívá výhru na turnaji Clash of the Stars nad influencerem Tadeášem Veselým. Archivní foto.

Slovenský šéf organizace RFA v narážkách na konkurenční stranu pokračoval. „Hlavní zápas má zápasník, který má kauzu za kauzou. Možná bych si prvně zametl před vlastním prahem a až poté se vyjadřoval k cizím organizacím a cizím bojovníkům," sdělil Marhanský na sociálních sítích.